"Sukienka". Adrianna Biedrzyńska - życie jak film. Skandale, porwanie i przyszły zięć z nominacją do Oscarów

Adrianna Biedrzyńska 30 marca 2022 r. celebruje okrągłe, bo 60. urodziny. Aktorka, która cieszy się ogromną popularnością i sympatią widzów, ma jednak więcej powodów do świętowania. Jej córka Michalina Robakiewicz jest zaręczona z Tadeuszem Łysiakiem, którego film "Sukienka" był nominowany do Oscarów. Dumna mama i teściowa nie kryje swojej radości z sukcesów młodych.

Adrianna Biedrzyńska celebruje 60. urodziny i sukces przyszłego zięcia

Adrianna Biedrzyńska, jedna z gwiazd popularnego serialu "Barwy szczęścia ma dobrą passę. Wreszcie, bowiem jeszcze całkiem niedawno Biedrzyńska miała raczej więcej nerwów i stresu. Rozłąka z ukochanym, utrata pracy w teatrze z powodu pandemii... Jeszcze w zeszłym roku u aktorki nie działo się najlepiej.

Aleksandra Grysz zastąpiła Izabellę Krzan. Wcześniej podbijała konkursy piękności! Kim jest nowa prowadząca "PnŚ"?Zobacz więcej

Dobra passa aktorki

Na szczęście karty się odwróciły i aktorka dziś doświadcza zgoła innych emocji. A to wszystko za sprawą nie tylko okrągłych 60. urodzin Adrianny Biedrzyńskiej, ale również sukcesów ukochanego jej córki Michaliny Robakiewicz, również aktorki. Zdolna latorośl popularnej aktorki jest bowiem zaręczona z Tadeuszem Łysiakiem, twórcą nominowanego w kategorii "Najlepszy Film Krótkometrażowy" do Oscarów filmu "Sukienka".

Jestem bardzo szczęśliwa i z nich dumna. Nominacja to ogromny sukces, każdy filmowiec o tym marzy. Szkoda, że nie wygrała "Sukienka", bo to piękny film. Obejrzałam konkurenta "Sukienki", film "The Long Goodbye", i mam mieszane uczucia, bo wątek polityczny jest tam na pierwszym miejscu - powiedziała dla Fakt.pl aktorka. - Jestem dumna z Tadeusza i córki, która też się pokazała w filmie. To był piękny pomysł i bardzo udany film dyplomowy, choć Tadeusz bał się, jaką za niego dostanie ocenę w szkole - cytuje aktorkę wspomniany portal.

To oni zdobyli tytuł króla i królowej turnusu. Co dziś u nich słychać?Zobacz więcej

Życie jak film Adrianny Biedrzyńskiej

Adrianna Biedrzyńska zapisała się w pamięci widzów wieloma rolami w filmach, które dziś określa się mianem kultowych. Choć jej debiut "Co dzień bliżej nieba" przeszedł bez echa, a jej późniejszy film "Miłość z listy przebojów" był przez krytyków określany mianem "nieudanego", ona sama zaznaczała że praca przy nim była cennym doświadczeniem, a film uczynił ją rozpoznawalną. Celebrująca 60. urodziny aktorka zagrała także w filmie "Ucieczka" Tomasza Szadkowskiego, za co przyznano jej nagrodę na gdańskim festiwalu Młode Kino Polskie, występowała również w serialu "Blisko, coraz bliżej", filmie "Dekalog IV" Krzysztofa Kieślowskiego i cenionym dramacie pt. "300 mil do nieba" Macieja Dejczera. Wystąpiła również we włoskim filmie "Inne życie". Jej życie to gotowy materiał na film - były i skandale, została porwana, usłyszała mrożącą krew w żyłach diagnozę...

Sprawdź naszą galerię i dowiedz się więcej o życiu Adrianny Biedrzyńskiej, której przyszły zięć był nominowany do Oscarów!

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl