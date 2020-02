Super Bowl 2020. Nie tylko Klaudia Antos zatańczyła u boku Jennifer Lopez! Kim jest Mariusz "Maniek" Kotarski, który swoim tańcem podbija USA?

Halftime Show na Super Bowl 2020 za nami! Jennifer Lopez oraz Shakira zachwyciły publiczność na całym świecie, jednak w Polsce o występie J.Lo mówi się także w kontekście... występu u jej boku tancerzy z Polski!

Jeszcze przed Super Bowl 2020 było wiadomo, że Jennifer Lopez będzie towarzyszyć Klaudia Antos, którą widzowie mogą kojarzyć z 9. edycji programu "You can dance - Po prostu tańcz!". Jednak autorce hitu "Ain't Your Mama" towarzyszył jeszcze jeden Polak - Mariusz "Maniek" Kotarski!

Polska tancerka z "You can dance" wystąpi z Jennifer Lopez podczas Halftime Show!Zobacz więcej

Mariusz "Maniek" Kotarski to jeden z najbardziej znanych i szanowanych tancerzy w Polsce. Jak możemy przeczytać o nim na stronie Egurrola Dance Studio:

Szkolił się i współpracował z największymi nazwiskami w świecie tańca, m.in. Brian Friedman, Kevin Maher, Tucker Barkley, Misha Gabriel, Laura Edwards, Lee Daniel, JP San Pedro, Tony Czar, Jayson Wright, Roger Lee, Nate Adams, Chuck Maldonado, Matt Cady, Victor Royas, Miss Prissy, Lyle Beniga i Marty Kudelka. W roku 2008 podczas szkolenia w Los Angeles otrzymał zaproszenie od Tricii Mirandy do wzięcia udziału w najbardziej prestiżowym w świecie tańca przedstawieniu w Hollywood -„CARNIVAL“. W 2011 roku wystąpił, jako jeden z 15 finalistów, w największym Show Monsters of Hip-Hop w Los Angeles.

Kotarski swoją karierę rozpoczynał u boku polskich gwiazd popu, ale później wyjechał w USA, gdzie z ogromnym powodzeniem realizuje się zawodowo. Współpracował już m.in. z Taylor Swift oraz Camilą Cabello.

Źródło: Agencja TVN/x-news