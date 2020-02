"Supersamochody" wjeżdżają na antenę National Geographic! Te auta są szybkie jak błyskawica i droższe niż pałace

Supersamochody - tym mianem określa się auta o bardzo dużych osiągach, będące połączeniem techniki i sztuki, przeznaczone dla najzamożniejszych klientów. Jeśli jesteście ciekawi, jak przebiega proces ich produkcji oraz jakie sekretne rozwiązania inżynieryjne kryją się w halach montażowych słynnych marek motoryzacyjnych, dowiecie się tego z nowego programu.

Supersamochody - tym mianem określa się auta o bardzo dużych osiągach, będące połączeniem techniki i sztuki, przeznaczone dla najzamożniejszych klientów. Jeśli jesteście ciekawi, jak przebiega proces ich produkcji oraz jakie sekretne rozwiązania inżynieryjne kryją się w halach montażowych słynnych marek motoryzacyjnych, dowiecie się tego z nowego programu na kanale National Geographic. Są szybkie, mocne, piękne i… ultradrogie. Żadna cena nie jest jednak w stanie zniechęcić pasjonatów motoryzacji w jej najbardziej spektakularnej postaci. Supersamochody to inżynieryjne dzieła sztuki, przy których pracują wybitni specjaliści. Każdy detal musi być dopracowany tak, by wyeliminować wszelkie możliwe czynniki spowalniające samochód. Program „Supersamochody” pokaże cały skomplikowany proces tworzenia aut, które z łatwością rozpędzają się do ponad 300 km/h. Każdy odcinek programu poświęcony będzie jednej wyjątkowej maszynie.

W pierwszym odcinku odwiedzimy brytyjską fabrykę Aston Martin Lagonda Limited – firmy, która jest jedynym producentem samochodów sportowych i wyścigowych wciąż niezależnym od wielkich koncernów motoryzacyjnych. Aby utrzymać się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku i trafić w zmieniające się gusta klientów, producent z ponadstuletnią historią postanowił stworzyć kolejny doskonały supersamochód, który zawróci w głowach fanom motoryzacji. Oto Aston Martin DBS Superleggera z silnikiem o mocy 725 KM. W programie zobaczymy, jak powstawało to superauto – od inspiracji i projektu, po ostatnie polerowanie karoserii.

W kolejnym programie przeniesiemy się do słonecznej Italii, w której szybkie i piękne samochody są kochane niemal tak samo, jak piłka nożna. Przekonamy się tu, że każdy samochód się starzeje, i nawet jeśli jego sylwetka charakteryzuje się uniwersalnym pięknem, to osiągi z czasem przestają wystarczać wymaganiom współczesnych klientów. Dotyczy to nawet tak wielkich, legendarnych marek jak Ferrari. Wówczas potrzebny jest nowy model, który będzie miał w sobie to wszystko, czego brakowało poprzednikowi. Dowiemy się, jakimi założeniami kierowali się włoscy inżynierowie i projektanci, stając przed deskami kreślarskimi, aby stworzyć Ferrari Portofino.