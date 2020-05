"Sweet Tooth". Robert Downey Jr. wyprodukuje dla Netflixa serial "Łasuch" na podstawie komiksu Jeffa Lemire'a

Na Netflix pojawi się serial "Sweet Tooth" ("Łasuch"), który powstanie na podstawie komiksu Jeffa Lemire'a, pod tym samym tytułem. Wyprodukuje go aktor Robert Downey Jr. Oto szczegóły!

Robert Downey Jr. wyprodukuje "Sweet Tooth"

"Sweet Tooth" ("Łasuch") ma być adaptacją komiksu autorstwa Jeffa Lemire'a. Produkcją zajmie się Team Downey, czyli Robert Downey Jr. i Susan Downey. W sumie ma powstać osiem odcinków, które obejrzeć będzie można na platformie Netflix.

Zwiastun polskiego serialu na podstawie powieści Harlana Cobena. Będzie hit?Zobacz więcej

Serial opisywany jest jako familijny projekt fantasy, opowiadający przygody pół-chłopca, pół-jelonka o imieniu Gus. Bohater opuszcza swój dom w lesie, aby ochronić świat przed apokalipsą. Dołączają do niego inne postaci, w tym podobne do niego pół-zwierzęta, pół-ludzie. Gus będzie próbował także odkryć, dlaczego jest taki jaki jest oraz, skąd tak naprawdę pochodzi.

W "Sweet Tooth" wystąpią m.in. Christian Convery ("Beautiful Boy"), Nonso Anozie ("Gra o tron"), Adeel Akhtar ("Nędznicy"), Will Forte ("The Last Man on Earth") i James Brolin jako narrator. Data premiery nie została jeszcze podana.

Netflix milczy na temat serialowej adaptacji książek C.S. Lewisa. Producent zaniepokojony!Zobacz więcej