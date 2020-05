"Świat w ogniu: Początki" odcinek 3. Harry i Lois ponownie się spotykają. Tom przygotowuje się do bitwy na Atlantyku [CO SIĘ WYDARZY]

W serialu "Świat w ogniu: Początki" widzimy II wojnę światową oczami uwikłanych w nią zwykłych ludzi, mieszkańców Wielkiej Brytanii, Polski, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Sprawdź, co wydarzy się w 3. odcinku "World of fire"!

"Świat w ogniu: Początki" odcinek 3. w piątek, 22.05.2020 o godz. 21:30 w Epic Drama! - sprawdź program tv

Minął już ponad miesiąc od wybuchu wojny. Warszawa jest zniszczona. Harry (Jonah Hauer-King ), który zakochał się w Kasi (Zofia Wichłacz) szuka o niej informacji. Okazało się, że dziewczyna dołączyła do ruchu oporu.

Harry zakochuje sę w Kasi. Niemieckie czołgi wkraczają do Polski!Zobacz więcej

W 3. odcinku serialu "Świat w ogniu: Początki" Tom (Ewan Mitchell II) na pokładzie okrętu HMS Exeter przygotowuje się do bitwy morskiej na Południowym Atlantyku. Harry i Lois (Julia Brown) muszą stoczyć bardziej osobistą bitwę. Ponownie spotykają się, gdy dziewczyna przyjeżdża na występy do bazy obozu BEF we Francji. Nie umie wybaczyć Harry'emu tego, że ją zdradził.

Grzegorz (Mateusz Więcławek) i Konrad (Borys Szyc) znajdują schronienie. W tym samym czasie rosyjska armia szuka uchodźców. Obaj są w niebezpieczeństwie.

Polscy aktorzy rozpływają się nad nowym serial BBC. Rozmach przerósł ich oczekiwania!Zobacz więcej