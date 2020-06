"Świat w ogniu: Początki" odcinek 7. Harry dostaje drugą szansę na uratowanie Kasi. Uda się? [CO SIĘ WYDARZY]

"Świat w ogniu: Początki" składa się z siedmiu odcinków. Co wydarzy się w ostatnim epizodzie serialu Epic Drama? Harry dostanie drugą szansę na uratowanie Kasi. Czy uda mu się uratować ukochaną?

"Świat w ogniu: Początki" odcinek 7. w piątek, 19.06.2020 o godz. 21:30 w Epic Drama! - sprawdź program tv

Przed nami ostatni odcinek "Świat w ogniu: Początki" na kanale Epic Drama. W 7. odcinku Harry (Jonah Hauer-King) dostaje drugą szansę na uratowanie Kasi (Zofia Wichłacz) z Warszawy.

Chłopak spotka się w Polsce z łącznikiem, który prowadzi go do miejsca pobytu ukochanej. Czy tym razem uda mu się sprowadzić ją do Manchesteru?

Wojenny hit Epic Drama powraca na antenę! Kiedy oglądać?Zobacz więcej

Tymczasem Lois (Julia Brown) wita na świecie córeczkę. Czy wreszcie znajdzie swoje szczęście w Manchesterze?

O serialu "Świat w ogniu: Początki":

"Świat w ogniu: Początki" to poruszająca opowieść o II wojnie światowej widzianej oczami uwikłanych w nią zwykłych ludzi, mieszkańców Wielkiej Brytanii, Polski, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Fabuła stopniowo wprowadza nas w koszmar wojny, począwszy od najazdu Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 r., a skończywszy na okresie bitwy o Anglię.

Poznamy przeplatające się ze sobą losy kilku osób z Wielkiej Brytanii, Polski, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, które próbują radzić sobie w nowej, wojennej rzeczywistości. Serial ukazuje pierwszy rok wojny z zupełnie nowej perspektywy, skupiając się na indywidualnych, ludzkich historiach rozgrywających się w tych przełomowych momentach XX wieku.

W serii zobaczymy laureatkę Oscara, Helen Hunt, Seana Beana ("Gra o Tron"), a także Lesley Manville (znaną z serialu „Rozpustnice”). Gwiazdorską obsadę uzupełniają wschodzące talenty — Jonah Hauer-King („Małe kobietki”), Zofia Wichłacz („Miasto 44”) i Julia Brown („Upadek królestwa”). Scenarzystą serialu jest Peter Bowker („Słowo na A”, „Okupacja” i „Blackpool”).