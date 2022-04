"Świat według Kiepskich". Definitywny koniec kultowego serialu? Andrzej Grabowski zdradził, co się dzieje za kulisami produkcji

"Świat według Kiepskich" to jeden z najpopularniejszych seriali komediowych w naszym kraju. Jest on emitowany na antenie telewizji Polsat od 16 marca 1999 roku. Przez ponad dwie dekady, serial dorobił się milionów fanów, a cytaty, które się tam pojawiały zna dziś cała Polska. Niestety po ponad 20 latach emisji słynnej komediowej produkcji, zawisły nad nią czarne chmury, a dalszy los bohaterów ulicy "ćwiartki 3/4" stał się mocno niepewny.

Byli małżeństwem przez ponad 20 lat. Ich rodzina bardzo cierpiała przez pracęZobacz więcej

Przez wiele lat, tradycją było udostępnianie na początku każdego roku nowych zdjęć z produkcji "Świata według Kiepskich". Tym razem jednak tak się nie stało. Odtwórca głównej roli, Andrzej Grabowski, pod koniec marca br. udzielił wywiadu na antenie Radia Pogoda, w którym zdradził jak wygląda aktualna sytuacja z pracami nad kolejnymi odcinkami "Świata według Kiepskich".

Warto podkreślić fakt, że aktor nie jest tym specjalnie zmartwiony lub zawiedziony. W tej samej audycji radiowej powiedział:

Nawet mnie to nie interesuje. Jeżeli będziemy kręcić, to z chęcią zagram Ferdynanda. A jeżeli nie, to znaczy, że nie. No i tyle. To znaczy, że coś się skończyło. Tym bardziej, że tam nie ma już Ryśka Kotysa, Darka Gnatowskiego. To są straty, których nie da się zastąpić (...) Rok temu kręciliśmy ostatnio w styczniu – stwierdził Andrzej Grabowski.