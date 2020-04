"Świat według Kiepskich" odcinek 557. Rozłam w kamienicy przy ulicy Ćwiartki! Do którego plemienia dołączy Ferdek? [CO SIĘ WYDARZY]

W 557. odcinku serialu "Świat według Kiepskich" Halinka zacznie bawić się maszyną do badania genów. Przez to dojdzie do rozłamu na dwa plemienia w kamienicy przy ulicy Ćwiartki! Ferdek zostanie bez plemienia? Sprawdź, co się wydarzy!

"Świat według Kiepskich" odcinek 557. w sobotę, 4.04.2020 o godz. 19:30 w Polsacie - sprawdź program tv W kolejnym, 557. odcinku "Świata według Kiepskich" będzie się działo! Halinka (Marzena Kipiel-Sztuka) przyniesie z pracy nowinkę medyczno-techniczną. To maszyna do badania genów na kilkadziesiąt pokoleń wstecz. Zaintrygowana nowym urządzeniem Kiepska, namówi rodzinę i sąsiadów do zbadania swojej przeszłości i odkrycia niezwykłych faktów na temat własnego pochodzenia. Wyniki badań będą skutkować głębokimi podziałami plemiennymi przy ulicy Ćwiartki. Powstaną dwa plemienne obozy - indiańskie plemię Łakacziki i afrykańskie plemię Bantu. Podziały plemienne wyjątkowo niekorzystnie odbiją się na Ferdku (Andrzej Grabowski), który jako bezplemienny odmówi poddania się badaniu. Sprawdzi za to, jakie wygody oferują poszczególne plemiona. Pomimo licznych pokus Kiepski będzie żądał zaprzestania podziałów i powrotu starego ładu i porządku. Co na to jego bliscy i sąsiedzi? W odcinku maszynie do badania genów głosu użyczy Krystyna Czubówna!