"Świat według Kiepskich" odcinek 559. Wewnętrzny ogród Ferdka. Kiepski zacznie robić dobre uczynki? [CO SIĘ WYDARZY]

Przed nami 559. odcinek serialu "Świat według Kiepskich". Wewnętrzny ogród Ferdka. Kiepski zacznie robić dobre uczynki? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w nowym odcinku "Świata według Kiepskich"!

"Świat według Kiepskich" odcinek 559. w sobotę, 18.04.2020 o godz. 19:30 w Polsacie - sprawdź program tv

W 559. odcinku "Świata według Kiepskich" emocji nie zabraknie! Ksiądz wygłasza w kościele kazanie o tym, że każdy nosi w sobie wewnętrzny ogród, w którym po każdym dobrym uczynku wyrasta lawenda lub fiołek, a po złych – chwasty i inne dziadostwa.

Pod wpływem kazania Ferdek (Andrzej Grabowski) stwierdza, że jego wnętrze porasta łąka pachnących kwiatów, bo tyle w życiu dobrego uczynił. We śnie przychodzi do niego Archanioł Gabriel (w tej roli gościnnie wystąpił Robert Jarociński), który ma zgoła odmienne zdanie i zleca Ferdkowi znalezienie dowodu na jakikolwiek dobry uczynek, jakiego się w życiu dopuścił wobec bliźniego.

Ferdek rozpoczyna wywiad środowiskowy, z którego, niestety, nic nie wynika. Kiedy Ferdek zaczyna się już niepokoić, przenosi się we śnie do swojego wewnętrznego ogrodu. Okazuje się on bezkresnym klepiskiem, na którym rośnie tylko staropolska lipa - na znak tego, że nic w życiu nie uczynił.

Czy Ferdek postanowi zmienić swoje postępowanie, aby jego wewnętrzy ogród porosły pachnące kwiaty?