"Świat według Kiepskich" odcinek 562. Oskar oświadczy się Mariolce! Halinka zostawi Ferdka dla znanego naukowca? [CO SIĘ WYDARZY]

W 562. odcinku serialu "Świat według Kiepskich" będziemy świadkami wielkich perturbacji w życiu uczuciowym rodzinki Kiepskich! Czy Mariolka w końcu znajdzie miłość życia? Sprawdź, co się wydarzy!

Nowe odcinki "Kiepskich" nie przestają zaskakiwać! Już wkrótce poważne uczuciowe zamieszanie wtargnie do życia nie tylko Marioli (Barbara Mularczyk), ale także Ferdka (Andrzej Grabowski) i Halinki (Marzena Kipiel-Sztuka).

W 562. odcinku serialu "Świat według Kiepskich" Ferdkowi zepsuje się telewizor. Kiepski poprosi o pomoc Oskara (Sebastian Stankiewicz), który jest lokalną złotą rączką. Niespodziewanie w drzwiach stanie jednak ktoś inny, Kiepskich odwiedzi Mirek Kudaśko (Piotr Miazga), mężczyzna, który przed laty podkochiwał się w Halince.

Okaże się, że Mirek jest obecnie znanym naukowcem, który pracuje w Szwajcarii przy wielkim zderzaczu hadronów. Delikatnie mówiąc, osiągnięcia Ferdka będą przy tym wyglądać dość blado. Halinka będzie oczarowana byłym adoratorem i opowie Mariolce historię jak niefortunnie wybrała Ferdka zamiast Mirka.

Gdy w domu Kiepskich wreszcie pojawi się Oskar, Mariolka zakocha się w nim od pierwszego wejrzenia, a kuzyn Badury (Lech Dyblik) odwzajemni uczucie. Ferdek dojdzie do wniosku, że to on, sprowadzając Oskara, wygenerował tę cząstkę elementarną, jaką jest miłość. Uzna, że wcale nie jest gorszy od Mirka i postanowi zawalczyć o Halinkę!

Tymczasem uczucie Oskara okaże się tak silne, że postanowi od razu poprosić Ferdka o rękę Mariolki. Czy Kiepscy pobłogosławią nowy związek córki?