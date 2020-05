"Świat według Kiepskich" odcinek 563. Oskar chce wykorzystać Mariolkę? Ferdek zacznie swoje śledztwo! Przy okazji odkryje skarb? [CO SIĘ WYDARZY]

W 563. odcinku "Świata według Kiepskich" wyjdzie na jaw, że Ferdek nie lubi Oskara, narzeczonego Mariolki. Będzie go podejrzewał o najgorsze! Zacznie swoje śledztwo, które doprowadzi go na ślad skarbu... Co z tego wyniknie? Sprawdź!

"Świat według Kiepskich" odcinek 563. w sobotę, 16.05.2020 o godz. 19:30 w Polsacie W domu Kiepskich pojawił się Oskar (Sebastian Stankiewicz), a Mariolka (Barbara Mularczyk-Potocka) zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. Mężczyzna także odwzajemnił jej uczucia... Oskar oświadczy się Mariolce! Halinka zostawi Ferdka dla znanego naukowca?Zobacz więcej W 563. odcinku serialu "Świat według Kiepskich" Oskar, narzeczony Mariolki, będzie zajmować pustostan na piętrze Kiepskich. Ferdkowi (Andrzej Grabowski) nie spodoba się nowy narzeczony córki. Będzie uważać, że podstępem zdeprawował ich niewinną Mariolkę. Co więcej Ferdynand będzie podejrzewał Oskara o niecny zamiar - że pod płaszczykiem miłości do Kiepskiej próbuje dobrać się do skarbu byłego prezesa spółdzielni mieszkaniowej, który w dawnych czasach mieszkał w tym lokalu! Istnienie skarbu potwierdzi prezes Kozłowski (Andrzej Gałła). Ferdek postanowi złapać Oskara na gorącym uczynku i jednocześnie przejąć skarb. W tym celu zaangażuje do pomocy Waldusia (Bartosz Żukowski) z Jolasią (Anna Ilczuk) oraz Halinkę (Marzena Kipiel-Sztuka). Całą czwórką zakradną się do pustostanu pod nieobecność Mariolki i Oskara. W poszukiwania skarbu bardzo szybko zaangażuje się również reszta kamienicy … Co kryje się pod hasłem „skarb prezesa Piątka"? Czy poszukiwania przyniosą Ferdkowi upragnione bogactwo? Tego dowiemy się z kolejnego odcinka "Świata według Kiepskich"! Zobacz galerię