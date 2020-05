Świat zachwyca się nowym wyglądem Adele. Wokalistka schudła 44 kg! Jej trener zdradza, że nie zrobiła tego dla figury!

Zdjęcie, które Adele opublikowała przy okazji swoich 32. urodzin obiegło cały świat. Wszyscy zachwycają się nowym wyglądem wokalistki, która nie wygląda już tak, jak kiedyś. Okazuje się, że schudła aż 44 kg. W jaki sposób? Jej trener to zdradził!

Jak schudła Adele?

Adele to gwiazda światowego formatu. Wokalistka, której piosenki wielokrotnie były na pierwszych miejscach list przebojów. Każdy zachwyca się jej głosem, ale teraz głównym tematem poruszanym przy jej okazji jest to, w jaki sposób udało się jej schudnąć aż 44 kg. Okazuje się, że nowy wygląd Adele to zasługa diety i ćwiczeń. Czy jej głównym celem była szczupła sylwetka?

Wiele osób zastanawia się, dlaczego Adele postanowiła schudnąć. Jej tusza była nieodzownym elementem wizerunku, którym podbiła cały cały świat. Czy to, że waga pokazywała zbyt dużo kilogramów sprawiało, że traciła pewność siebie? Głos w tej sprawie zabrał były trener wokalistki, Pete Geracimo.

Kiedy zaczęliśmy z Adele wspólną podróż, nigdy nie chodziło o stanie się super szczupłą. Chodziło o bycie zdrowszą. Zwłaszcza po ciąży i operacji. Kiedy wydała album "25" i ogłosiła trasę, musieliśmy dostosować się do wyczerpującego, 13-miesięcznego harmonogramu. Postanowiła trenować i podejmowała lepsze decyzje żywieniowe. W rezultacie znacznie straciła na wadze i ludzie to zauważyli. Jej przemiana była komentowana przez wszystkie media. Zainteresowanie było oszałamiające.

Geracimo dodał, że to naturalne, że zmianom towarzyszy nowe poczucie samej siebie. "Ta metamorfoza nie jest po to, by sprzedać płyty czy stać się wzorem do naśladowania. Robi do dla siebie i Angelo" - ocenił. Wiadomo także, że nowy wygląd Adele to zasługa diety sirtfood. Na czym ona polega?

Dieta Adele - dieta sirtfood

Dieta sirtfood opiera się głownie na sirtuinach (białkach Sir lub Sir2), które nazywane są też białkami długowieczności. Stosując tę dietę, należy włączyć do codziennych posiłków 20 produktów spożywczych z grypy pokarmów sirtuinowych. Należą do nich m.in. kapary, gorzka czekolada o zawartości kakao powyżej 85 proc., orzechy włoskie, kurkuma, czerwona cykoria, kakao, zielona herbata, truskawki i pietruszka. Stosowanie diety sirtfood ma 3 etapy: pierwszy twa tydzień i wymaga spożywania nie więcej niż 1000 kcal na dobę przez 3 dni oraz 1500 kcal przez 4 kolejne dni. Drugi trwa dwa tygodnie - spożywamy nie więcej niż 1500 kcal na dobę. Trzeci etap nie wymaga już liczenia kalorii, w diecie natomiast trzeba uwzględnić jak najwięcej produktów sitruinowych.

Źródło: Cover Video/x-news