Sylwester 2019. Afera w Zakopanem! Gwiazdy Pięknych i Młodych pobiły się! O co poszło?

Nie milkną echa awantury, która wybuchła po Sylwestrze 2019 w Zakopanem. Do bójki doszło między gwiazdami disco polo, członkami zespołu Pięknych i młodych i ich nowymi partnerami.

Sylwester w Zakopanem - awantura Pięknych i młodych

Za nami Sylwester 2019, jednak nie milkną echa po awanturze, która wybuchła w jednym w zakopiańskich hoteli. Podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką, jedną z gwiazd był zespół disco polo Piękni i młodzi. Jak się okazuje, po ich występie doszło do bójki w jednym z hoteli.

Przypomnijmy, że dwoje z członków zespołu było małżeństwem, którego owocem jest córka Gabrysia. Obecnie Magda i Dawid są po rozwodzie i mają nowych partnerów.

Piękni i Młodzi po rozwodzie i w nowych związkachZobacz więcej

Po Sylwestrze, Joanna, nowa partnerka Dawida, napisała na Instagramie, co wydarzyło się feralnej nocy. Według jej relacji, kiedy razem z ukochanym zeszli do hotelowej restauracji zamówić jedzenie, spotkali tam Magdę z jej nowym partnerem, pijących alkohol. Dawid wysłał wiadomość do byłej żony z pytaniem pod czyją opieką obecnie znajduje się ich córka.

Nie dostał odpowiedzi. Wróciliśmy po 30 minutach, aby odebrać swoje zamówienie. Gdy podszedł do stolika, by ponownie zapytać się o swoją córkę, został zwyzywany i napadnięty, po czym Magdalena podbiegła do mnie, chcąc mnie uderzyć. Wówczas rozpyliłam gaz (noszę go, ponieważ to nie pierwsza tego typu sytuacja i obawiam się o swoje życie i zdrowie).

Joanna napisała także, że po badaniu okazało się, że ma przestawioną szczękę i prawdopodobnie pęknięty bębenek w uchu.

Mam zamiar wybrać się na policję, zobaczyć zabezpieczone nagrania, żeby to wszystko wyciągnąć w taką stronę, w jaką powinno pójść, bo zaczęło się robić już naprawdę niebezpiecznie.

Magdalena Narożna wydała oświadczenie

Magdalena Narożna postanowiła odnieść się do całej sytuacji i wydała na Instagramie oświadczenie w tej sprawie.

Z pewnością bardzo wiele osób w naszym kraju przeżywało bądź przezywa to samo i wie doskonale o czym pisze. Wszystko to są jednak sprawy prywatne, w które nie powinno się angażować osób z zewnątrz a tym bardziej opinii publicznej. Dlatego tez proszę wybaczcie, ale nie chcę komentować czy podawać bolesnych dla mnie szczegółów tej sytuacji - czytamy we wpisie wokalistki.

Całość oświadczenia Magdy Narożnej przeczytacie poniżej.