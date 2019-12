Sylwester 2019. Margaret NIE wystąpi na Sylwestrze Marzeń z Dwójką! Co się stało?

Margaret miała być jedną z gwiazd Sylwestra Marzeń z Dwójką. Jak się okazuje, wokalistka i Trenerka "The Voice of Poland" odwołała swój występ w Zakopanem.

Niedawno Margaret wywołała niemałe zamieszanie wokół swojej osoby informując, że zawiesza tymczasowo karierę. Jamroży napisała wówczas na Instagramie:

Niestety, ostatni rok okazał się bardziej kosztowny dla mojego zdrowia, niż sama dopuszczałam to w swojej głowie. Zewnętrzny głos rozsądku wydał mi jednak jednoznaczne polecenie - kategoryczna i natychmiastowa przerwa od spraw zawodowych. W związku z tym nie mam wyboru i wyciszam się na 2020, a przede wszystkim dbania o równowagę fizyczną i duchową.

Margaret NIE wystąpi na Sylwestrze Marzeń z Dwójką

Wokalistka i trenerka "The Voice of Poland" miała być jedną z gwiazd Sylwestra Marzeń z Dwójką, co dawało jej fanom szansę na ostatnie koncertowe spotkanie przed roczną przerwą. Według nieoficjalnych doniesień Margaret odwołała swój występ w Zakopanem! Na razie jednak sama artystka nie zamieściła w tej sprawie żadnego wpisu. Mówi się jednak, że Margaret odpoczywa nie tylko od sceny, lecz także od mediów społecznościowych.

