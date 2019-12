Sylwestrowa Moc Przebojów 2019. Barbara Kurdej-Szatan poprowadzi Sylwestra z Polsatem na Stadionie Śląskim!

Jest aktorką, piosenkarką, a udowodniła, że jest również utalentowaną tancerką! Tym razem gwiazda serialu „W rytmie serca” zaprezentuje się widzom Polsatu w nowej roli – prezenterki „Sylwestrowej Mocy Przebojów”. Jak sprawdzi się w tej roli?

Zawadiacki uśmiech, lekko zachrypnięty głos i blond włosy to jej znaki rozpoznawcze. Kilka lat temu nasza publiczność poznała ją jako Marię Biernacką, pełną sprzecznych uczuć pielęgniarkę z Kazimierza Dolnego, która mimo przeciwności losu stara się ułożyć sobie życie. Tej zimy zaś Kurdej-Szatan zaprezentowała się w roli czasem romantycznej, a czasem pełnej namiętności tancerki w najpopularniejszym telewizyjnym show „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”, w którym u boku Jacka Jeschke aktorka weszła do finału.

W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia usłyszymy ją również jako jedną ze śpiewających gwiazd w „Kolędowaniu z Fundacją Polsat”. Tuż potem Barbara zacznie już przygotowania do największej dyskoteki w Polsce, czyli Sylwestrowej Mocy Przebojów 2019, którą na żywo poprowadzi wprost ze Stadionu Śląskiego!

Kto będzie towarzyszył Kurdej-Szatan? W jakich kreacjach się zaprezentuje? Tego dowiemy się już niebawem!

Przypominamy, że w tę niezapomnianą noc, na scenie wystąpią artyści, których kocha cała Polska. Nie zabraknie takich hitów jak „Mama ostrzegała” grupy Daj To Głośniej”, „Ona by tak chciała” Ronniego Ferrari. Na scenie swoje pojawi się także DJ Bobo i jego „Chihuahua”, Layzee Fka Mr President i „Coco Jumbo”, Maciej Maleńczuk i „Ostatnia nocka”, Sławomir i „Miłość w Zakopanem” oraz Michał Szpak, Cleo, Feel, Enej i wielu innych artystów. Sylwestrowa Moc Przebojów już 31 grudnia o godzinie 20, tylko w Polsacie!