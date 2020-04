Syn Zenka Martyniuka nie przestrzega kwarantanny? Daniel M. jest kontrolowany przez policję!

Daniel M. - syn Zenka Martyniuka - wrócił niedawno z Holandii i Niemiec. W związku z tym, po powrocie do kraju został skierowany na kwarantannę. Teraz pojawiły się głosy, że wyszedł z domu!

Syn Zenka Martyniuka na kwarantannie

Wygląda na to, że szykuje się kolejny skandal z udziałem Daniela M. Syn Zenka Martyniuka został skierowany na kwarantannę po tym, jak wrócił do Polski z zagranicy. Niestety okazuje się, że mężczyzna nie wziął sobie do serca tego, że powinien zostać w domu.

Daniel Martyniuk został porwany? Zenon Martyniuk zabrał głos!Zobacz więcej

O sprawie poinformowali policjanci, kontrolujący osiedle w Wasilkowie koło Białegostoku, gdzie mieszka syn króla disco polo. "Kiedy do niego zadzwonili, usłyszeli, że nie może rozmawiać, bo bierze prysznic i oddzwoni za 15 minut" – mówi nadkomisarz Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Będąc pod jego domem zauważyli, jak Daniel M. wbiega po schodach. "Tłumaczył, że był odwiedzić rodziców. W sposób lekceważący wypowiadał się też o zasadach kwarantanny" – dodaje policjant.

Z ust syna Zenka Martyniuka miało paść stwierdzenie, że ma "gdzieś całą kwarantannę". Nie przyjął mandatu, więc sprawa została skierowana do sądu.

Daniel M., syn gwiazdora disco polo, znowu ma kłopoty! Stanie przed sądem?Zobacz więcej

Źródło: WideoPortal/x-news