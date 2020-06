Synowie Małgorzaty Rozenek-Majdan powitali Henia. "Pierwsze dni w domu to zawsze wielka rewolucja"

Po tym, jak 10 marca 2020 roku Małgorzata Rozenek-Majdan urodziła swojego trzeciego syna, Henryka, musiała zostać z nim przez kilka dni w szpitalu. Teraz jest już jednak w domu i pokazała w mediach społecznościowych, jak swojego małego braciszka przywitali jej synowie - Stanisław i Tadeusz.

Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się synem! Celebryci rozpływają się nad małym Henrykiem!Zobacz więcej

Szczęśliwa mama przyznała przy tym, że pierwsze dni w domu z noworodkiem nie są łatwe. Opisała, jak na pojawienie się Henia zareagowali Stasio i Tadzio oraz jej psy. Nie pominęła także dumnego świeżo upieczonego tatusia.

Pierwsze dni w domu,to zawsze wielka rewolucja 🤷‍♀️ jak rodziłam swoje pierwsze dziecko to usłyszałam jedną z najlepszych rad, jaką młoda mama może dostać: „jedz kiedy możesz, śpij kiedy jest okazja” 😁i tak, też robię😁 te pierwsze dni w ogóle są trudne: cały porządek dnia się sypie, noc nie wyglada już tak dobrze jak kiedyś 😁 a kobieta w połogu...🤦‍♀️ zresztą wszystkie mamy wiedzą o czym mówię😜 Za to chłopcy szczęśliwi 😁 trudno im uwierzyć, że kiedyś też byli tacy malutcy 😁 #pannyprosie mocno podekscytowane a #georgiomajdani spokojny i dostojny jak zawsze. Powiększa nam się ten #gangmajdana 😜 zresztą sam Pan Majdan puchnie z dumy i radości ❤️ a najlepiej na tym wszystkim wychodzi #dzidziuśmajdana 😂😂😂 Henio śpi kiedy chce, je kiedy chce i wszystko kręci się wokół niego 💕 i wyraźnie mu to pasuje 🥰