"Szadź". Nowy serialowy thriller TVN z Maciejm Stuhrem i Aleksandrą Popławską wiosną 2020 w player.pl!

"Szadź" to historia seryjnego mordercy oraz podążającej jego tropem komisarz policji. Ten serialowy thriller TVN nie będzie pokazany wiosną 2020 w telewizji. Oglądać go będzie można tylko w Internecie.

"Szadź" wiosną 2020 w player.pl

Na obrzeżach Opola w okrutny sposób zostaje zamordowana młoda dziewczyna. Dochodzenie wykazuje, że była jedną z wielu ofiar psychopatycznego seryjnego zabójcy. Na miejscu zbrodni pojawia się komisarz Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska). Policjantka nie zdaje sobie jednak sprawy, że jej udział w śledztwie nie jest przypadkowy. Czy zdoła dotrzeć do mordercy, zanim ten wybierze kolejną ofiarę?

Wiosną 2020 serial "Szadź" dostępny będzie na platformie VOD player.pl. Do telewizyjnej ramówki TVN trafi najprawdopodobniej jesienią 2020 roku.

"Szadź" – o serialu

"Szadź" to siedmioodcinkowy thriller z wątkiem kryminalnym w tle. W tej opowieści zagadki nie stanowi jednak tożsamość mordercy, a motywy jego działania. Co łączy sprawcę z komisarz prowadzącą śledztwo? Dlaczego wszystkie ofiary to głęboko wierzące młode dziewczyny? Wyścig z czasem trwa. Czy komisarz Polkowska trafi na ślad mordercy i zapobiegnie kolejnym zbrodniom?

Każdy odcinek odkryje przed widzami część prawdy o tym, co łączy policjantkę z Piotrem Wolnickim (Maciej Stuhr) – religioznawcą, pozornie wzorowym mężem i ojcem, który w okrutny sposób pozbawia życia swoje ofiary!

W obsadzie znajdują się: Maciej Stuhr (Piotr Wolnicki), Aleksandra Popławska (Agnieszka Polkowska), Cezary Łukaszewicz (Wojciech Błaszak), Bartosz Gelner (Tomasz Mrówiec), Zofia Domalik (Ewa Banach), Anna Cieślak (Monika Wolnicka), Emma Giegżno (Jola), Mirosław Zbrojewicz (Włodek Suzin) i inni.

Źródło: x-news