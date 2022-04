"Szadź" sezon 3. Maciej Stuhr już na planie nowych odcinków. Odmieniony Wolnicki ukrywa się na prowincji. Co będzie z Agnieszką?

W marcu ruszyły zdjęcia do trzeciego sezonu produkcji Player Original „Szadź”. W rolę główną ponownie wcieli się Maciej Stuhr. Do obsady dołączyli między innymi Magdalena Popławska, Jowita Budnik, Piotr Trojan, Lesław Żurek. Premiera jeszcze w tym roku w Playerze.

"Szadź" - będzie 3. sezon

"Szadź", hit Playera, powraca z trzecim sezonem. Zdjęcia ruszyły na początku marca. W obsadzie ponownie znaleźli się: Maciej Stuhr, Aleksandra Popławska, Bartosz Gelner, Karolina Gorczyca, Anna Cieślak, Anna Ilczuk, Mirosław Zbrojewicz, Marek Kalita, Wiktor Piechowski.

Fabuła nowych odcinków skupia się wokół wydarzeń rozgrywających się rok po próbie zamordowania Lilii i ucieczce Piotra. Wolnicki jest zbiegiem. Ukrywa się na prowincji. Dla lokalnych mieszkańców to tajemniczy nieznajomy, który stara się poukładać na nowo swoje życie. Dzięki kłamstwom i manipulacjom udaje mu się znaleźć schronienie i nie wzbudzać podejrzeń. Jego socjopatyczne skłonności nie dają jednak o sobie zapomnieć. Nikt w jego otoczeniu nie może czuć się bezpieczny. Kto stanie się kolejną ofiarą Wolnickiego?

Agnieszka Polkowska zostaje zwolniona ze służby. Otwiera biuro detektywistyczne, ale sprawa Piotra nie daje jej spokoju. Wolnicki umiejętnie zaciera za sobą ślady. Zgodnie z jego planem policja odnajduje podłożone przez niego dowody, które mogą świadczyć o jego śmierci. Polkowska jest przekonana, że Wolnicki nadal żyje i kwestią czasu jest popełnienie przez niego kolejnej zbrodni.

"Szadź 3" - kiedy premiera nowych odcinków?

Premiera nowego siedmioodcinkowego sezonu została zaplanowana w tym roku w Playerze. Do obsady dołączyli: Magdalena Popławska, Jowita Budnik, Piotr Trojan, Lesław Żurek, Waleria Gorobets, Aleksandra Skraba, Sebastian Pawlak, Diana Zamojska. Producentami serialu są Michał Kwieciński (Akson Studio) oraz Adrianna Przetacka (TVN Grupa Discovery). Serial reżyseruje Anna Kazejak, autorem zdjęć jest Mikołaj Łebkowski. Scenariusz pod nadzorem Kaśki Śliwińskiej-Kłosowicz, Anny Gronowskiej i Adrianny Przetackiej napisał Michał Godzic. Scenografię przygotowuje Marcelina Początek-Kunikowska, kostiumy – Wanda Kowalska, za charakteryzację odpowiada Kinga Krulikowska, za obsadę Agnieszka Kozak. Kierownikiem produkcji jest Magdalena Badura.

Player Original to produkcje własne Playera, realizowane specjalnie na zamówienie serwisu i dostępne ekskluzywnie w Playerze. Do tej pory w bibliotece znalazły się: seria "Chyłka", seriale: "Skazana", "Szadź", "Żywioły Saszy – Ogień", "Nieobecni", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy", "Mamy to!", "Top Model. Front Row" czy ostatnio reality show "Prince Charming".