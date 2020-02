"Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Alicja Szemplińska nie była faworytką Michała Szpaka! Juror głosował na kogoś innego!

Alicja Szemplińska nie była faworytką Michała Szpaka podczas finałowego odcinka programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Juror w jednym z ostatnich wywiadów ujawnił, że swój głos oddał na kogoś innego. Kto według Michała Szpaka powinien pojechać na Eurowizję do Rotterdamu?

Alicja Szemplińska to zwyciężczyni 10. edycji "The Voice of Poland", która już w maju będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2020 w Rotterdamie. Szemplińska o wyjazd walczyła z Kasią Dereń i Albertem Černým podczas finał programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Widzowie Dwójki oraz jurorzy (Cleo, Michał Szpak oraz Gromee) zdecydowali, że to właśnie 17-latka z piosenką "Empires" powinna wystąpić na Eurowizji w Rotterdamie.

Alicja Szemplińska nie była faworytką Michała Szpaka

Jak się teraz okazuje, Alicja nie była wcale faworytką Michała Szpaka. Wokalista w rozmowie z Radiem Zet przyznał szczerze, że w finale programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" oddał swój głos na kogoś innego.

Mam być szczery? Nie no, ja na Kasię głosowałem. Z racji tego, że to była moja podopieczna od samego początku. W związku z tym musiałem całym sercem wspierać osobę, którą wybrałem w swoim odcinku – powiedział Michał Szpak na antenie Radia Zet.

Wypowiedź jurora zaskakuje, bo wyniki głosowania przedstawione podczas finału pokazały, że Alicja Szemplińska zdobyła maksymalną ilość punktów, zarówno od widzów jak i jurorów. Było jednak inaczej?

Michał Szpak dodał jednak, że Alicja Szemplińska ma ogromny talent i może mieć swoje pięć minut na Eurowizji.

"Empires" to bondowski numer z szeroką linią melodyczną, która się niesie. Uważam, że ma ogromny, ogromny potencjał. Cieszę się, że Alicja poszła właśnie w taki klimat, bo to pokazuje jej talent – dodał Szpak.

Alicja Szemplińska - kim jest?

Alicja jest 17-latką z głową pełną marzeń, które w wieku 14 lat obudził w niej trener wokalny Michaela Jacksona - Seth Riggs, u którego miała szansę kształcić swój talent. To właśnie warsztaty u jednego z najbardziej cenionych nauczycieli śpiewu w Los Angeles Alicja otrzymała jako nagrodę specjalną jury programu "Hit Hit Hurra!", który wygrała w 2016 roku. Jej największą inspiracją jest Jorja Smith, dzięki której zakochała się w soulu. Choć muzyka wypełnia całe jej życie, na co dzień jest przykładną uczennicą i wciąż zadziwia rodziców świadectwami z czerwonym paskiem. W wolnym czasie zapełnia szufladę wierszami i tekstami piosenek, które być może kiedyś ujrzą światło dzienne. W 2019 roku, będąc w drużynie Tomsona i Barona, wygrała 10. edycję "The Voice of Poland".