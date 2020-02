"Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Alicja Szemplińska o swojej piosence na Eurowizję. Cleo ocenia, jakie ma szanse!

Alicja Szemplińska to jedna z trójki zwycięzców półfinałowych odcinków programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Jaka jest piosenka, którą przygotowała na Eurowizję? Jak Cleo ocenia, jej szanse?

Alicja Szempilińska z szansą na Eurowizję 2020

Alicja Szemplińska to zwyciężczyni 10. edycji "The Voice of Poland". W programie "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" zaśpiewała "To nie ja" - najlepiej jak dotąd ocenioną polską piosenkę na Eurowizji. Po jej wykonaniu w 1994 roku, Edyta Górniak zajęła 2. miejsce. Co w Rotterdamie chciałaby zaśpiewać Alicja?

Okazuje się, że na finał "Szansy na sukces" Szemplińska przygotowała balladę, którą śpiewa po angielsku. - To jest ballada z przytupem, z powerem - zdradza wokalistka. - Myślę, że będzie to coś innego niż mój singiel "Prawie my". (...) W tej piosence to będę w stu procentach ja - dodaje.

Jakie szanse ma ballada na Eurowizji? O to zapytaliśmy Cleo, która wraz z Michałem Szpakiem i Gromee'm, zasiada w jury programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020". - Nie raz i nie dwa ballady wygrywały na Eurowizji. Ballady są różne, a Alicja ma taki wokal, że zasługuje na potężną balladę - zaznacza Cleo. Czy to właśnie Alicja Szemplińska będzie polską reprezentantką na Eurowizji w Rotterdamie?

