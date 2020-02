"Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Alicja Szemplińska odpowiada na krytykę swojej piosenki. "Hejtu nie toleruję"

Alicja Szemplińska wygrała "Szansę na sukces. Eurowizja 2020" i tym samym będzie reprezentować Polskę na Eurowizji. Jej piosenka "Empires" spotkała się jednak z fala krytyki. Jak na negatywne komentarze reaguje młoda wokalistka?

Alicja Szemplińska odpowiada na krytykę swojej piosenki

To jest zdecydowanie 5 minut Alicji Szemplińskiej. Młoda wokalistka wygrała "The Voice of Poland", wzięła udział w "Szansie na sukces. Eurowizji 2020" i... także wygrała. Drugie zwycięstwo oznacza, że Alicja będzie reprezentować Polskę podczas konkursu Eurowizji w Rotterdamie. Utwór, z którym 17-latka pojedzie do Holandii spotkał się ze sporą krytyką.

W rozmowie z WP Alicja Szemplińska przyznała, że nie zamierza przejmować się hejtem.

Dziękuję za gratulacje! Nie spodziewałam się tego i jestem podekscytowana! Wiem, że piosenka spotkała się z różnym odbiorem i szanuję każdą opinię. Hejtu nie toleruje, natomiast ogromna lawina pozytywnego odbioru dodaje mi siły i motywacji, żeby stworzyć świetny występ w maju. Zachęcam do oglądania Eurowizji zarówno fanów, jak i nie do końca przekonanych do tej piosenki.

Alicja Szemplińska - kim jest?

Alicja jest 17-latką z głową pełną marzeń, które w wieku 14 lat obudził w niej trener wokalny Michaela Jacksona - Seth Riggs, u którego miała szansę kształcić swój talent. To właśnie warsztaty u jednego z najbardziej cenionych nauczycieli śpiewu w Los Angeles Alicja otrzymała jako nagrodę specjalną jury programu "Hit Hit Hurra!", który wygrała w 2016 roku. Jej największą inspiracją jest Jorja Smith, dzięki której zakochała się w soulu. Choć muzyka wypełnia całe jej życie, na co dzień jest przykładną uczennicą i wciąż zadziwia rodziców świadectwami z czerwonym paskiem. W wolnym czasie zapełnia szufladę wierszami i tekstami piosenek, które być może kiedyś ujrzą światło dzienne. W 2019 roku, będąc w drużynie Tomsona i Barona, wygrała 10. edycję "The Voice of Poland".