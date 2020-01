"Szansa na sukces. Eurowizja 2020" - lista uczestników. Pierwszy odcinek już w lutym! Kto pojedzie na Eurowizję do Rotterdamu?

Po historycznym zwycięstwie Viki Gabor w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2019, która została reprezentantką Polski po wygraniu programu "Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2019", przyszedł czas na podobną szansę dla dorosłego wokalisty.

"Szansa na Sukces. Eurowizja 2020" to wielka okazja dla wykonawców pragnących spełnić swoje marzenie o występie w prestiżowym Konkursie Piosenki Eurowizji, który w tym roku odbędzie się w Rotterdamie. W trzech specjalnych odcinkach programu do rywalizacji o tytuł reprezentanta Polski staną uczestnicy wyłonieni w internetowym castingu.

W każdym odcinku "Szansy na Sukces. Eurowizja 2020" wystąpi 7 osób, a ich występy oceni jury w składzie: Cleo, Michał Szpak i Gromee. Wokaliści zaśpiewają wielkie hity: w pierwszym odcinku utwory z repertuaru grupy ABBA, w drugim – największe przeboje Eurowizji, a w trzecim – piosenki kultowego zespołu The Beatles. Nagrodą odcinka będzie awans do Finału, w którym o tym, kto zostanie reprezentantem Polski zadecydują widzowie w głosowaniu SMS oraz jurorzy.

Podczas finału na żywo (emisja 23.02) każdy z trzech laureatów odcinków specjalnych zaprezentuje po dwa utwory – jednym z nich będzie piosenka eurowizyjna, którą zwycięzca programu zaśpiewa w Konkursie Piosenki Eurowizji 2020 w Rotterdamie.

"Szansa na sukces. Eurowizja 2020" - lista uczestników

Odcinek 1.:

Patryk Skoczyński

Emilia Sanecka

Siostry Szlachta

Kasia Dereń

Amelia Andryszczyk

Sargis Davtyan

Maja Hyży

Odcinek 2.:

Damian Kulej

Paulina Czapla

Weronika Curyło

Stashka

Saszan

Alicja Szemplińska

Aleksandra Nykiel

Odcinek 3.:

Marek Kaliszuk

Nick Sinckler

Basia Gąsienica Giewont

Albert Černý z zespołu Lake Malawi (Czechy 2019)

Norbert Legieć

Marzena Ryt

Adrian Makar

Przypomnijmy, że 65. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 12, 14 i 16 maja 2020 roku w Rotterdamie. Poprowadzą go Jan Smit, Chantal Janzen oraz Edsilia Rombley. Tegorocznym hasłem konkursu jest Open Up!, czyli "Otwórz się!*. W konkursie weźmie udział 41 państw, w tym Polska. Po roku przerwy powracają Bułgaria i Ukraina, a z rywalizacji zrezygnowały Węgry i Czarnogóra. W ubiegłym roku Polskę reprezentował zespół Tulia z utworem "Fire of Love (Pali się)".

