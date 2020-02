"Szansa na sukces. Eurowizja 2020" odcinek 1. Hity Abby w walce o Eurowizję! Kto okazał się najlepszy?

W 1. odcinku "Szansy na sukces. Eurowizja 2020" wystąpili wokaliści, którzy chcą reprezentować Polskę podczas Eurowizji 2020. Na scenie pojawili się m.in. Kasia Dereń, Patryk Skoczyński i Maja Hyży. Kto wygrał?

"Szansa na sukces. Eurowizja 2020" odcinek 1. - co się wydarzyło?

W 1. odcinku "Szansy na sukces. Eurowizja 2020" wystąpili wokaliści, którzy starają się o reprezentowanie Polski podczas Eurowizji 2020 w Rotterdamie. W jury zasiadali Cleo, Gromee i Michał Szpak, który został przewodniczącym jury. Uczestnicy wykonywali utwory ABBY.

Jako pierwszy na scenie wystąpił Patryk Skoczyński, którego widzowie TVP pamiętają z 6. edycji "The Voice of Poland". Młody wokalista wykonał "Gimmie, Gimmie".

Emila Sanecka z zespołu "Daj to głośniej" trafiła na "Waterloo". Pomiędzy występami uczestników w programie wspominano udział w Eurowizji jurorów, a także przypomniano największe światowe gwiazdy, które startowały w tym konkursie.

Następnie na scenie pojawiły się zwyciężczynie "Szansy na sukces" z udziałem Maryli Rodowicz. Siostry Szlachta wykonały "Dancing Queen". Kolejną uczestniczką była Kasia Dereń, którą widzowie znają z "The Voice of Poland"oraz wielu programów TVP. Wokalistce przypadł utwór "Mamma Mia".

Amelia Andryszczyk, która w 2016 roku startowała w eliminacjach do Eurowizji Junior oraz brała udział w "The Voice Kids" zaśpiewała "S.O.S.". Sargis Davtyan to uczestnik "Szansy na sukces", który dostał wyróżnienie, jednak nie poddał się i zgłosił się oddzielnie do Koncertu Debiutów w Opolu. Wokalista zaśpiewał "Voules Vouz".

Jako ostatnia wystąpiła Maja Hyży, która brała udział w krajowych eliminacjach do Eurowizji w 2019 roku. Maja zaśpiewała "Knowing Me, Knowing You".

Po obradach jury, Michał Szpak ogłosił, że wyróżnienie otrzymał Patryk Skoczyński.

Zwyciężczynią 1. odcinka "Szansy na sukces. Eurowizja 2020" została Kasia Dereń.

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news