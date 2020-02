"Szansa na sukces. Eurowizja 2020" odcinek 2. Największe hity Eurowizji! Wygrała Alicja Szemplińska!

Czas na 2. odcinek programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Tym razem uczestnicy śpiewali największe przeboje Eurowizji sprzed lat. Na scenie pojawili się m.in. Damian Kulej, Weronika Curyło, Saszan i Alicja Szemplińska. Wygrał mogła tylko jedna osoba. Czy to ona pojedzie na Eurowizję do Rotterdamu?

"Szansa na sukces. Eurowizja 2020" odcinek 2. - co się wydarzyło?

To już 2. odcinek "Szansy na sukces. Eurowizja 2020". Ponownie w jury zasiedli Cleo, Gromee i Michał Szpak, a przewodniczącym został Gromee. Uczestnicy zaśpiewali piosenki, które stały się największymi hitami Eurowizji wszech czasów. Do wylosowania możliwe zatem były piosenki w 4 różnych językach. Szlaki przetarł 27-letni Damian Kulej - finalista 10. edycji "The Voice of Poland", któremu przypadła piosenka "Heroes". Dzięki niej w 2015 roku Eurowizję wygrał Måns Zelmerlöw.

Hity Abby w walce o Eurowizję! Kto okazał się najlepszy?Zobacz więcej

Paulina Czapla pochodzi z Malborka. Jako mała dziewczynka wystąpiła w "Od przedszkola do Opola", a później była uczestniczką programów "X-Factor" i "Must be the music. Tylko muzyka". W "Szansie na sukces" zaśpiewała "Amar pelos dois" portugalskiego zwycięzcy Eurowizji w 2017 roku, Salvadora Sobrala.

Kolejna finalistka "The Voice of Poland", Weronika Curyło zaśpiewała "Dschinghis Khan" - piosenkę, która w 1979 r. zajęła 4. miejsce na Eurowizji. Utwór "If I were sorry" szwedzkiego wokalisty Fransa wykonała Stashka. Z kolei Saszan wylosowała popularne "Congratulations" Cliffa Richarda. Alicja Szemplińska - zwyciężczyni 10. edycji "The Voice of Poland" zaśpiewała "To nie ja" - najlepiej jak dotąd ocenionej polskiej piosenki na Eurowizji. Po jej wykonaniu, Edyta Górniak zajęła 2. miejsce.

Singiel Alicji Szemplińskiej już w sieci! Zobacz teledysk do "Prawie My"!Zobacz więcej

Na koniec na scenie pojawiła się Aleksandra Nykiel, która wygrała "Szansę na sukces. Opole 2019", a podczas festiwalu w Opolu w 2019 r. zdobyła Nagrodę Publiczności. Tym razem przyszło jej zaśpiewać "Save Your Kisses For Me" brytyjskiego zespołu Brotherhood Of Man.

Wyróżnienia otrzymały Weronika Curyło i Paulina Czapla.

"Szansy na sukces. Eurowizja 2020" odcinek 2. wygrała Alicja Szemplińska!