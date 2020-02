"Szansa na sukces. Eurowizja 2020" odcinek 3. Legendarne utwory The Beatles w walce o Eurowizję! Wygrał Albert Černý!

Poszukiwania reprezentanta Polski na 65. Konkurs Piosenki Eurowizji zakończyły się na trzecim odcinku eliminacyjnym "Szansy na sukces". Uczestnicy zaśpiewali tym razem utwory grupy The Beatles. Sprawdź, kto przeszedł do finału "Szansy na sukces. Eurowizja 2020".

Cleo, Michał Szpak i Gromee w 3. odcinku "Szansy na sukces. Eurowizja 2020" wysłuchali kolejnych uczestników walczących o wyjazd na Eurowizję 2020. Kandydaci zmierzyli się tym razem z legendarnymi utworami grupy The Beatles.

Uczestnicy zaśpiewali największe hity Eurowizji. Zwyciężczyni odcinka pojedzie do Rotterdamu?Zobacz więcej

Jako pierwszy na scenie zaprezentował się aktor o wielu talentachMarek Kaliszuk. Zwycięzca 2. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zaśpiewał utwór "Help!", który pochodzi z piątego albumu zespołu "The Beatles". O wyjazd na Eurowizję 2020 walczył też Nick Sinckler, który widzom dał się poznać jako uczestnik "Fabryki Gwiazd" oraz juror programu "Śpiewajmy razem. All Together Now". Sinckler z repertuaru The Beatles zaśpiewał "Can't buy me love".

Basia Gąsienica Giewont, która brała udział w 3. edycji "The Voice of Poland" zaśpiewała "Love me do". Wokalista czeskiego pochodzenia, Albert Černý brał już udział w 64. Konkursie Piosenki Eurowizji w Tel Awiwie. W tym roku postanowił powalczyć w polskich eliminacjach. -Chcę, żeby babcia z dziadkiem byli ze mnie dumni - powiedział. Albert wykonał w "Szansie na sukces" utwór "Please Please Me".

Hity Abby w walce o Eurowizję! Kto okazał się najlepszy?Zobacz więcej

Kolejnym uczestnikiem był Norbert Legieć. 17-latek produkujący własną muzykę zmierzył się z "She loves you". Tuż po nim na scenie pojawiła się Marzena Ryt" z 10. edycji "The Voice of Poland". Była podopieczna Michała Szpaka zaśpiewała "Twist and shout". Ostatnim uczestnikiem 3. odcinka "Szansy na sukces. Eurowizja 2020" był zwycięzca "Mam talent" Adrian Makar, który zaśpiewał "A Hard Day's Night".

Wyróżnienia otrzymali: Basia Gąsienica Giewont, Nick Sinckler.

"Szansa na sukces. Eurowizja 2020" odcinek 3. wygrał Albert Černý!

W finale programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" wystąpią: Kasia Dereń, Alicja Szemplińska i Albert Černý. Reprezentant Polski na Eurowizję 2020 zostanie wyłoniony już 23 lutego o godz. 15:15 w TVP2.