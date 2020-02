"Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Patryk Skoczyński wyjaśnia, czemu chciał pojechać na Eurowizję! Pójdzie do kina na film o Zenku Martyniuku?

Niedawno wystartował program "Szansa na sukces. Eurowizja 2020", który ma wyłowić polskiego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję. W pierwszym odcinku show na scenie zaprezentował się młody wokalista, Patryk Skoczyński, z którym mieliśmy okazję porozmawiać.

Patryk Skoczyński to młody wokalista, który po raz pierwszy szerokiej publiczności zaprezentował się parę lat temu w 6. edycji programu "The Voice of Poland", gdzie był w składzie drużyny Marii Sadowskiej. Jak wspomina to doświadczenie z perspektywy czasu? Jeszcze raz zgłosiłby się do programu?

Hity Abby w walce o Eurowizję! Kto okazał się najlepszy?Zobacz więcej

Ostatnio Patryk Skoczyński postanowił o sobie przypomnieć i wziął udział w programie "Szansa na sukces. Eurowizja 2020", gdzie zaśpiewał jedną z kultowych piosenek zespołu Abba. Chociaż nie wygrał odcinka, to jednak został wyróżniony przez jury! Co skłoniło Patryka do wyrażenia chęci wyjazdu na Eurowizję 2020?

Może nie jestem wielkim fanem konkursu, nie wyczekuję go z zegarkiem w ręku, ale bardzo lubię Eurowizję. Bardzo fajny rodzinny klimat - powiedział nam Patryk Skoczyński.

Raper Siles wspomina współpracę z Zuzą Jabłońską! Jeszcze nagrają razem?Zobacz więcej

Obecnie Patryk Skoczyński promuje swój nowy singiel pt. "Dom". Autorką tekstu do piosenki jest Paulina Przybysz. Wokalista ujawnił nam, jak doszło do tej współpracy!

PATRYK SKOCZYŃSKI - WYWIAD