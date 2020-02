"Szansa na sukces. Eurowizja 2020" WYNIKI. W finale zwyciężyła Alicja Szemplińska! Następny przystanek: Eurowizja w Rotteramie!

Program "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" dobiegł końca! Emocji nie brakowało, a w konkursie w Rotterdamie Polskę reprezentować będzie Alicja Szemplińska! Sprawdź, co się wydarzyło!

Tegoroczna odsłona programu "Szansa na sukces" była wyjątkowa, ponieważ to właśnie ona wyłoniła reprezentanta Polski na konkurs Eurowizji, który już wkrótce odbędzie się w holenderskim Rotterdamie! Sporo się działo! Tym razem ostateczny głos mieli widzowie i eksperci, ale oczywiście na fotelach w studiu zasiadło jury, które w poprzednich odcinków wyłoniło trójkę finalistów - Cleo, Michał Szpak i Gromee.

W finale mogliśmy podziwiać trójkę wyjątkowych wokalistów - Kasię Dereń, Albert Černego i Alicję Szemplińską. Każdy z nich miał okazję zaśpiewać dwie piosenki - wybrany hit, który kiedyś zwyciężył na Eurowizji oraz własny utwór, którym zwycięzca programu będzie chciał zawojować na wiosnę Eurowizję. Aby wygrać, trzeba było podbić serca widzów, biorących udział w głosowaniu SMSowym, oraz jury złożone z ekspertów muzycznych. Wybrano rozwiązane podobne do tego, jakie stosuje się na prawdziwej Eurowizji.

Jako pierwsza na scenie pojawiła się Kasia Dereń, którą z widowni dopingowała m.in. Iza Krzan. Wykonała utwór "Satellite", dzięki któremu niemiecka wokalistka Lena zwyciężyła w 2010 roku. Alicja Szemplińska wybrała piosenkę "Euphoria" Loreen, która zajęła pierwsze miejsce w 2012 roku. - Jestem fanką tej piosenki. Będzie super to zaśpiewać - mówiła przed występem. Trzeci finalista, Albert Černy, przyleciał do studia prosto z Pragi. Rok temu na Eurowizji reprezentował bowiem Czechy. Chłopak wybrał utwór "Fairytale" Alekxandra Rybaka.

W drugiej rundzie wokaliści mogli zaprezentować swoje autorskie utwory. Kolejność była losowa. Jako pierwszy piosenkę zaśpiewał Albert Černy. Była to dość nietypowa piosenka miłosna pt. "Lucy". Po nim na scenie pojawiła się Alicja Szemplińska, która wykonała utwór "Empires". Na samym końcu swoją piosenkę mogła zaśpiewać Kasia Dereń. Zaprezentowała utwór "Count on me". Wspierali ją koledzy z TVP.

W głosowaniu widzów 3 miejsce zajęła Kasia Dereń, 2 miejsce Albert Černy, a 1 miejsce Alicja Szemplińska. Według jury natomiast najgorzej wypadła Kasia Dereń, na drugim miejscu był Albert Černy, a na pierwszym Alicja Szemplińska. Młoda wokalistka zgarnęła komplet punktów i zwycięstwo!

