"Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2020". Lena Marzec pierwszą finalistką! Wystąpi na Eurowizji Junior w Warszawie?

"Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2020" - kto w tym roku będzie reprezentował Polskę w Konkursie Eurowizji Junior 2020, który odbędzie się w Warszawie? Za nami 1. odcinek "Szansy na sukces dla dzieci", w którym wyłoniono pierwszego finalistę. Kto nim został?

"Szansa na Sukces" dla dzieci odcinek 1. - co się wydarzyło?

"Szansa na Sukces. Eurowizja Junior" wróciła we wrześniu na antenę telewizyjnej Dwójki. W pierwszym odcinku siedmioro młodych uczestników zaśpiewało międzypokoleniowe hity, a ich występy oceniali: Viki Gabor, Edyta Górniak i Piotr Rubik.

Rywalizację w pierwszym odcinku tegorocznych preselekcji do Eurowizji Junior otworzyłaGabriela Łukasik. Artur Orzech wylosował dla niej "Superhero" Viki Gabor. Mikołaj Gajowy to urodzony w 2007 roku w Łukowie wokalista, który ma już na swoim koncie występy w warszawskim Teatrze Muzycznym Roma. Chłopak zmierzył się ze słynnym utworem Piotra Rubika "Niech mówią, że to nie jest miłość".

Kolejną uczestniczką była Lena Marzec z Wrocławia. 12-latka zaśpiewała singel Edyty Górniak pt. " Andromeda". Aurelia Radecka z Chorzowa wykonała "Getaway" z repertuaru Viki Gabor. Następnie usłyszeliśmy Hannę Dzieniewicz w utworze "Nie zapomnij". Antonina Biesiadecka zmierzyła się z piosenką "Król". Ostatnią uczestniczką była Amelia Karczewska. Na zakończenie dzisiejszej rywalizacji zaśpiewała "Psalm dla Ciebie".

Lena Marzec pierwszą finalistką dziecięcej edycji "Szansy na Sukces"!

Przypominamy, że Eurowizja Junior po raz drugi z rzędu odbędzie się w Polsce. Finał zaplanowano na 29 listopada. #MoveTheWorld – #RuszŚwiatem to slogan tegorocznej edycji konkursu. Ze względu na pandemię koronawirusa na razie nie wiadomo, czy Eurowizja Junior odbędzie się z udziałem publiczności. Do tej pory udział w konkursie potwierdziło 13 państw.