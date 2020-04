"Szansa na sukces". Maja Hyży w ciąży. Wokalistka spodziewa się trzeciego dziecka. "Czuję się przecudownie, powiedziałabym"

Maja Hyży, prywatnie była żona Grzegorza Hyżego, wyznała, że jest w ciąży. Wokalistka pochwaliła się już dość pokaźnym ciążowym brzuszkiem i zdradziła, że czuje się wyśmienicie.

Maja Hyży w ciąży

Maja Hyży zapisała się na stałe w polskim show biznesie biorąc udział w "X-Factor" razem ze swoim ówczesnym mężem, Grzegorzem Hyży, z którym ma ośmioletnie bliźniaki. Niestety ich drogi później się rozeszły. Grzegorz Hyży związał się z Agnieszką wówczas Popielewicz.

Maja Hyży niechętnie dzieli się swoim życiem prywatnym, dlatego zaskoczeniem był fakt, kiedy zdecydowała się pokazać nowego partnera, Konrada. Wokalistka nie kryje, że jest szczęśliwa i zakochana. Co więcej Maja Hyży podzieliła się z "Galą" radosną nowiną: jest w ciąży! Wysłała także do redakcji zdjęcie z ciążowym brzuszkiem, który jest już całkiem spory. Będzie to trzecie dziecko Mai, ale pierwsze wspólne z Konradem.

Co prawda Maja Hyży nie ujawiniła jeszcze tej informacji na swoim profilu, ale w rozmowie z Plejadą Maja Hyży przyznała, że czuje się doskonale.

Czuję się bardzo dobrze. Czuję się przecudownie, powiedziałabym. W ogóle nie odczuwam, że mam jakieś dolegliwości ciążowe tak, jak niektóre mamuśki mają. Będę bardzo miło tę ciążę wspominać. W pierwszej ciąży stresowałam się znacznie bardziej. Wtedy nie byłam doświadczoną mamą, więc nie wiedziałam, czego się spodziewać, a tutaj jednak już wiem. Poza tym moje dzieci nie pozwalają, żebym odleciała jakimiś złymi myślami, bo dużo obowiązków w dalszym ciągu spoczywa na mnie. Życie toczy się dalej, brzuszek rośnie, dzidzia kopie, daje o sobie znać, ale nie zwalniam tempa

Gratulujemy!

Źródło: WideoPortal/x-news