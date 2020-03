"Szansa na sukces. Opole 2020" odcinek 3. Nieśmiertelne piosenki Andrzeja Zauchy! Wygrała Sylwia Frączek!

W 3. odcinku programu "Szansa na sukces. Opole 2020" usłyszeliśmy piosenki Andrzeja Zauchy, które stały się już ponadczasowe. Na scenie pojawiła się siódemka uczestników, którzy marzą o pojawieniu się na festiwalu w Opolu. Kto z nich będzie miał na to szansę?

"Szansa na sukces. Opole 2020" piosenki Andrzeja Zauchy - kto wystąpił, co się wydarzyło?

Tym razem w "Szansie na sukces" przypomniane zostały piosenki Andrzeja Zauchy. Na kanapie w programie zasiedli: Krystyna Prońko, twórca zespołu Dżamble, Marian Pawlik oraz wokalista jazzowy i twórca 3-tomowej monografii Andrzeja Zauchy, Janusz Szrom. - Andrzej był świetnym kolegą. Znaliśmy się bardzo długo, bo od 1969 roku - powiedziała Krystyna Prońko. Wokalistka miała też pierwszą wylosowaną w tym odcinku piosenkę. "C'est la vie - Paryż z pocztówki" zaśpiewał Maciej Lipina.

Kolejny na scenie pojawił się Kamil Kilian, który wykonał "Bądź moim natchnieniem". Eugeniusz Tiemnikow urodził się na Ukrainie, ale od lat 80. XX wieku mieszka w Polsce. Na co dzień śpiewa przedwojenne utwory, a w "Szansie na sukces" zaprezentował swoją interpretację piosenki "Czarny Alibaba". Sylwia Frączek wylosowała "Jak na lotni", a Piotr Petrykowski z Zygmuntowa - "Myśmy byli sobie pisani".

Anna Brzeska, która imię dostała z miłości jej mamy do Anny Jantar, przyjechała do studia ze swoją przyjaciółką - Dominiką Zasiewską, dawną "Wodzianką" Kuby Wojewódzkiego. Zaśpiewała "Bezsenność we dwoje". Na koniec wystąpił Krzysztof Bobel, który pochodzi z Węgorzewa, ale przyjechał z Bydgoszczy. Artur Orzech wylosował dla niego "Byłaś serca biciem". Jury zdecydowało, że wyróżnienia otrzymali Kamil Kilian i Krzysztof Bobel.

W 3. odcinku "Szansy na sukces. Opole 2020" wygrała Sylwia Frączek!

