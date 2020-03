"Szansa na sukces. Opole 2020" odcinek 5. Izabela Trojanowska i jej największe hity. Wygrała Żaneta Łabudzka!

W 5. odcinku programu "Szansa na sukces. Opole 2020" usłyszeliśmy piosenki Izabeli Trojanowskiej. Kto z uczestników jest coraz bliżej zaśpiewania w Opolu? Sprawdź, kto wygrał i co się wydarzyło!

"Szansa na sukces. Opole 2020" Izabela Trojanowska - kto wystąpił, co się wydarzyło?

Tym razem na kanapie jurorów w "Szansie na sukces" zasiadła Izabela Trojanowska z członkami swojego zespołu. Pierwsza na scenie pojawiła się Klaudia Danilewicz, która przyjechała do programu z Londynu. Na otwarcie odcinka usłyszeliśmy "Tyle samo prawd, ile kłamstw".

Piosenki Oddziału Zamkniętego zawładnęły sceną! Kto wygrał odcinek?Zobacz więcej

Kolejny na scenie pojawił się Alan Cyprysiak. Kiedy Artur Orzech wylosował dla niego piosenkę pt. "Karmazynowa noc", uczestnik przyznał, że będzie miał trudne zadanie do wykonania. Paulina Lupaya mieszka w Opolu. W programie zaśpiewała "Wszystko czego dziś chcę". Z kolei utwór dla energicznej Żanety Łabudzkiej, która była półfinalistką 5. edycji "The Voice of Poland", to "Jestem twoim grzechem". Hit "Podaj cegłę" przypadł do zaśpiewania Julianowi Lesińskiemu.

- Pojawiłam się tutaj, bo lubię śpiewać - stwierdziła kolejna uczestniczka, Teresa Czekaj, a następnie wykonała "Brylanty". Ostatnia wystąpiła 18-letnia Kamila Śladewska, która zachwyciła prowadzącego "Szansę na sukces" ilością swoich zainteresowań i zajętości. Wylosował dla niej "Skos". - Daj czadu! - zwróciła się do uczestniczki Izabela Trojanowska. Czas na ogłoszenie werdyktu. Dwa wyróżnienia otrzymali: Alan Cyprysiak i Klaudia Danilewicz.

W 5. odcinku "Szansy na sukces. Opole 2020" wygrała Żaneta Łabudzka!

Nieśmiertelne piosenki Andrzeja Zauchy w programie! W jury m.in. Krystyna Prońko. Kto wygrał?Zobacz więcej