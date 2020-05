"Szansa na sukces. Opole 2020" odcinek 7. Młodzi wokaliści walczą o bilet do Opola śpiewając wiosenne piosenki! Magdalena Ollar wygrała odcinek!

Za nami nowy, zrealizowany już w czasie pandemii 7. odcinek programu "Szansa na sukces. Opole 2020"! Tym razem na fotelach jurorskich zasiedli Kasia Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny oraz Halina Młynkova.

"Szansa na sukces. Opole 2020" odcinek 7. piosenki wiosenne - kto wystąpił, co się wydarzyło?

W 7. odcinku programu "Szansa na sukces. Opole 2020" uczestnicy musieli zmierzyć się z piosenkami o tematyce wiosennej. Stawka jest wysoka, bo jest nią finał "Szansy na sukces", a następnie udział w koncercie DEBIUTÓW na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu!

Jako pierwsza na scenie pojawiła się Klaudia Borejko. Prawie 18-latka z Łukowa ma już drobne doświadczenie sceniczne, ale występ w "Szansie..." i tak jest dla niej wyzwaniem. Dziewczyna musiała zmierzyć się z piosenką Czerwonych Gitar pt. "Kwiaty we włosach". Następnie na scenie pojawił się Jan Majewski. 16-latek pochodzi z Radomia i chodzi do technikum elektronicznego. Chłopak zmierzył się z utworem "Wiosna, ach to ty" Marka Grechuty.

Magdalena Ollar pochodzi z Krakowa, jednak ostatnie 6 lat spędziła w Stanach Zjednoczonych. Muzyka płynie w jej żyłach, więc po prostu musi śpiewać! Magdalena zaśpiewała piosenkę "Dziewczyny bądźcie dla nas dobre na wiosnę" Wojciecha Młynarskiego. Mateusz Kawalec ma 17 lat i przyjechał z małej wioski na Podlasiu. Chodzi do Szkoły Estradowej im. Anny German w Białymstoku. Mateusz zmierzył się z utworem "Kwiat jednej nocy" z repertuaru Alibabek.

Klara Haboska pochodzi z Bielska-Białej, gdzie mieszka i pracuje. Jest studentką Akademii Muzycznej w Katowicach. Dziewczyna zaśpiewała piosenkę Skaldów pt. "Wszystko kwitnie wkoło". Później mikrofon przejęła Weronika Wawszczyk, która pochodzi z Szydłowa. Aktualnie przygotowuje się do poprawi matematyki na maturze, a w wolnych chwilach śpiewa i... pisze wiersze na maszynie! Dziewczyna zmierzyła się z kompozycją "Niech no tylko zakwitną jabłonie" Haliny Kunickiej.

Jako ostatnia na scenie wystąpiła Karolina Lizer pochodzi ze Stręgielka i w Warszawie studiuje weterynarię. Dziewczyna zaśpiewała piosenkę "Kiedy znów zakwitną białe bzy".

W 7. ODCINKU PROGRAMU "SZANSA NA SUKCES. OPOLE 2020" TRIUMFOWAŁA MAGDALENA OLLAR