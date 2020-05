"Szansa na sukces. Opole 2020" odcinek 8. Piosenki Enej w programie! Wygrał Marcin Staszek śpiewając "Skrzydlate ręce"!

Trwa nagrywanie odcinków "Szansy na sukces" w specjalnych warunkach wymuszonych przez pandemię koronawirusa. W 8. odcinku uczestnicy śpiewali piosenki zespołu Enej. Czyje wykonanie było najlepsze?

"Szansa na sukces. Opole 2020" odcinek 8. Enej - kto wystąpił, co się wydarzyło?

W 8. odcinku programu "Szansa na sukces. Opole 2020" do zaśpiewania były piosenki Enej. Zespół pojawił się w niepełnym składzie ze względu na obostrzenia dotyczące zgromadzeń związane z panującą pandemią koronawirusa. - Dla nas to niecodzienna sytuacja, bo po pierwsze nie mamy ze sobą instrumentów, po drugie nie jesteśmy w pełnym składzie, a po trzecie jesteśmy na kanapach "Szansy na sukces" (...) To dla nas wielkie wyróżnienie. Myślę, że stresujemy się bardziej niż uczestnicy - powiedział na początku lider zespołu Enej, Piotr "Lolek" Sołoducha.

Jako pierwszy na scenie pojawił się Marcin Staszek, który przyjechał ze Śląska, ale od jakiegoś czasu mieszka i pracuje w Warszawie. Przyszło mu zaśpiewać "Skrzydlate ręce". Druga wystąpiła Aleksandra Lipińska, która pracuje w instytucji finansowej w Kraśniku. Piosenka z repertuaru Enej dla niej to "Kamień z napisem LOVE". Z kolei Ślązak Tomasz Wiśniowski wykonał "Tak smakuje życie".

15-letnia Julia Bronk uczy się jeszcze w szkole podstawowej. Przed właściwym występem zaśpiewała piosenkę w języku kaszubskim. Później zaprezentowała się w utworze "Symetryczno - liryczna". Z kolei dla Dariusza Skibińskiego Artur Orzech wylosował "Radio Hello". Klaudia Szwajkosz przyjechała z Nowego Sącza, gdzie pracuje jako pedagog. Wykonała wyjątkowo spokojną jak na zespół Enej piosenkę "Zagubiony". Na koniec na scenie pojawił się Dominik Rybiałek, dla którego pozostał utwór "Wolę ciebie wolność".

Wyróżnienia otrzymali: Klaudia Szwajkosz i Julia Bronk.

W 8. ODCINKU PROGRAMU "SZANSA NA SUKCES. OPOLE 2020" WYGRAŁ MARCIN STASZEK!

