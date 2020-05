"Szansa na sukces. Opole 2020". Tomasz Jarosz zachwycił widzów i wygrał! Kim jest zwycięzca 2. edycji "Szansy na sukces"?

W finale drugiej edycji „Szansy na sukces. Opole 2020” w niedzielę 31 maja 2020 roku o nagrodę główną programu – udział w koncercie „Debiuty” 57. KFPP Opole 2020 – walczyło 10 wokalistów, którzy zwyciężyli w wiosennych odcinkach programu. Decyzją widzów w drugiej części finału znalazło się trzech wykonawców, którzy najlepiej wykonali piosenki wspólnie z gwiazdami.

Do finałowej dogrywki trafili: Julia Bojur, który wystąpiła z Alicją Majewską i Sławkiem Uniatowskim, Sylwia Frączek, która zaśpiewała razem z Krystyną Prońko i Januszem Szromem oraz Tomasz Jarosz, który urzekł widzów wspólnym występem z Olkiem Klepaczem i wykonaniem utworu „Ławka”.

Podczas drugiej części programu finaliści zaśpiewali utwory wylosowane przez prowadzącego Artura Orzecha. Tomasz Jarosz wykonał utwór grupy De Mono „Póki na to czas”, wzbudzając zachwyt goszczących w studio artystów oraz widzów, których sms-owe głosy zdecydowały o zwycięstwie wokalisty.

Tomasz Jarosz ma 37 lat i mieszka w Kamionce Wielkiej wraz z żoną i trzema córkami. Do finału trafił dzięki wygranej w odcinku z Formacją Nieżywych Schabuff, podczas którego zaśpiewał utwór „Poranki”.

Jest absolwentem Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu. Oprócz muzyki - solowych występów i gry w zespole Lachersi,Tomasz Jarosz jest pracownikiem Straży Granicznej.

Udział w programie „Szansa na sukces” to było marzenie z moich lat młodzieńczych, które niestety nie udało się spełnić, bo gdy już dojrzałem do decyzji, że wezmę w nim udział, to program został niestety zdjęty z anteny. Teraz gdy edycja „Szansy na sukces” została wznowiona to żona mnie zachęciła i postanowiłem spróbować swoich sił. Pojechaliśmy do Rzeszowa na casting. Ludzi, którzy chcieli pokazać swoje wokalne umiejętności było mnóstwo. Zaśpiewałem to co miałem zaśpiewać i wróciłem do domu. Po jakimś czasie otrzymałem wiadomość mailową, że dostałem się do programu – powiedział Tomasz Jarosz w wywiadzie dla Sądeczanin Info.