"Szansa na sukces". Wiktoria Gąsiewska zaśpiewała z bratem w świątecznym odcinku! Kto jeszcze?

Specjalne, świąteczne wydanie "Szansy na sukces" za nami. Usłyszeliśmy kolędy w wykonaniu znanych wokalistów i aktorów. Na scenie pojawili się m.in. Wiktoria Gąsiewska ze swoim bratem, Mateuszem.

"Szansa na sukces" w święta

W Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia w "Szansie na sukces" spotkały się gwiazdy kina i telewizji. Z kolei ich dzieci zasiadły na kanapie i oceniały występy wokalne artystów. Wśród gwiazd usłyszeliśmy: Wiktorię Gąsiewską z bratem Mateuszem, Annę Dereszowską, Jolantę Fraszyńską, Elę Romanowską, Olę Kostkę, Roberta Rozmusa oraz Piotra Pręgowskiego.

Po emisji programu Wiktoria Gąsiewska przyznała, że występ w "Szansie na sukces" był dla niej czymś wyjątkowym. "To było niesamowite doświadczenie i przyjemność zaśpiewać w świątecznym odcinku. Pamiętajcie śpiewać każdy może!" - napisała pod zdjęciem, które opublikowała w mediach społecznościowych.

Atrakcją programu był występ Oli Nykiel, która zaskoczyła widzów świąteczną aranżacją jednej z polskich piosenek. W wykonaniu gwiazd usłyszeliśmy utwory takie, jak: "Jest taki dzień" z repertuaru Czerwonych gitary, "Z kopyta kulig rwie", "Wielkie świąteczne całowanie" czy "All I want for Christmas". Była też znakomita aranżacja piosenki "Jingle Bells" po polsku. Program poprowadził Artur Orzech.

