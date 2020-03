"Szkoła dla elity 3". Widzowie niezadowoleni z rozwiązania wątku Omara i Andera. Ich historia będzie kontynuowana w 4. sezonie?

Finał wątku Omara i Andera podzielił widzów serialu "Szkoła dla elity". Część fanów serialu Netflixa uważa, że scenarzyści "Elite" w 3. sezonie się nie popisali. Czy miłosna historia Omara i Andera będzie kontynuowana w 4. sezonie?

Omar (Omar Ayuso) i Ander (Arón Piper) to jedna z ulubionych par fanów serialu "Szkoła dla elity". Sporo razem przeszli i wydawało się, że w 3. sezonie los, a właściwie scenarzyści w końcu się do nich uśmiechną. Niestety sposób, w jaki poprowadzono ich watek w nowych odcinkach "Elite" poirytował część widzów.

Kiedy Ander walczył z białaczką, wierny i oddany do tej pory Omar wdał się w romans z chłopakiem swojej siostry! Po kolejnych perypetiach Omar zdał sobie w końcu sprawę, że chce być tylko z Anderem. Ten w finale 3. sezonu "Szkoły dla elity" ujawnił, że stwierdzono u niego remisję choroby. Co ciekawe, sprawa zdrady Omara nie została wyjaśniona.

Wątek Omara i Andera zakończył się w pozytywny sposób, bo bohaterowie dali sobie kolejną szansę, ale wielu widzów uważa, że młodzi kochankowie zasłużyli na więcej, zwłaszcza że od samego początku "Szkoły dla elity" mieli "pod górkę".

"Szkoła dla elity" doczeka się 4. sezonu. Na razie nie wiadomo, czy ktoś ze starej obsady serialu jeszcze powróci, ale zarówno Omar, jak i Ander pojawili się w finale 3. sezonu "Elite". Czy ich miłosny wątek będzie kontynuowany w nowych odcinkach? Widzowie uważają, że scenarzyści powinni poświecić więcej uwagi tej dwójce.

Też tak sądzisz?

O serialu "Szkoła dla elity"

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. W drugim sezonie pogrążeni w żałobie po stracie koleżanki uczniowie muszą stawić czoło nowej tragedii. Wśród przyjaciół zmieni się układ sił, a na jaw wyjdą kolejne mroczne sekrety nastolatków.