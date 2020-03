"Szkoła dla elity" - 4. sezon powstanie z nową obsadą? W Las Encinas zostało jeszcze kilku starych graczy. Co ich czeka?

Czy 4. sezon serialu "Szkoła dla elity" powstanie? Po finale najnowszej serii widzowie zastanawiają się, czy Netflix będzie kontynuował młodzieżową produkcję z nową obsadą. Po egzaminach bohaterowie rozjechali się bowiem na wymarzone studia. W elitarnej szkole zostało jednak jeszcze kilku starych graczy. Co ich czeka?

Prawda o śmierci Mariny (María Pedraza) w końcu wyszła na jaw, a nauka w elitarnej szkole dobiegła końca wraz z finałem 3. sezonu "Szkoły dla elity". Większość serialowej paczki rozjechała się na studia. Nadia (Mina El Hammani) i Lu (Danna Paola) zdobyły stypendium i razem wyjechały do Nowego Jorku, aby studiować na Uniwersytecie Columbia. Carla (Ester Expósito) również wyjechała studiować za granicą.

Szkoły w serialach - te produkcje nie dadzą Ci zapomnieć o szkole!Zobacz więcej

W finale widzimy jednak, że Guzmán (Miguel Bernardeau), Samuel (Itzan Escamilla), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Shana) i Rebeca (Claudia Salas) ponownie spotykają się w Las Encinas, aby powtórzyć ostatni rok. Co więcej, na szkolnym korytarzu w stroju sprzątaczki pojawia się też Cayetana (Georgina Amorós), która nie przystała na propozycję matek Polo (Álvaro Rico) - i zdecydowała się sama zapracować na swoje studia.

Czy będzie 4. sezon "Szkoły dla elity"?

Netflix na razie nie potwierdził, że 4. sezon "Szkoły dla elity" w ogóle powstanie. W hiszpańskich mediach już od jakiegoś czasu przewijała się jednak informacja o tym, że twórcy — jeszcze przed wejściem na plan nowych odcinków — zamierzają wymienić całą obsadę "Elite". Serwis Bluper podał nawet nieoficjalnie, że 4. i 5. sezon "Szkoły dla elity" jest już w produkcji.

Wszystkie piosenki z 3. sezonu "Elite". Jakie utwory wykorzystano w serialu? Zobacz więcej

Szczegóły kolejnego sezonu "Szkoły dla elity" nie są na razie znane. Nie wiadomo, czy akcja nowych odcinków nadal będzie rozgrywać się w Las Encinas, czy innej szkole. Można jednak przypuszczać, że nowy zestaw uczniów dostarczy widzom mnóstwo emocji, a skandalicznych wybryków w kolejnych odcinkach "Elite" nie zabraknie!

O serialu "Szkoła dla elity"

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. W drugim sezonie pogrążeni w żałobie po stracie koleżanki uczniowie muszą stawić czoło nowej tragedii. Wśród przyjaciół zmieni się układ sił, a na jaw wyjdą kolejne mroczne sekrety nastolatków.