"Szkoła dla elity". Danna Paola, czyli piękna Lu z serialu Netflixa i meksykańska gwiazda popu. Czego jeszcze o niej nie wiecie?

Danna Paola, czyli piękna Lu z serialu Netflixa jest nie tylko aktorką! To również jedna z najpopularniejszych meksykańskich piosenkarek. Pierwsze kroki w show-biznesie stawiała w wieku 4 lat i dziś może poszczycić się statusem prawdziwej gwiazdy. Czego jeszcze o niej nie wiecie?

Danna Paola, dziecięca gwiazda meksykańskiej telewizji

Danna Paola to jedna z największych gwiazd serialu "Szkoła dla elity" Netflixa. Nic dziwnego, skoro karierę w show-biznesie zaczęła już w wieku 4 lat. W 1999 roku Danna Paola po raz pierwszy pojawiła się na małym ekranie.

Razem z siostrą Vanią wystąpiła w meksykańskiej wersji "Ulicy Sezamkowej". Rok później została obsadzona w telenoweli "Rayito de Luz", a następnie zdobyła już główną rolę w telenoweli "Maria Belén". Tak Danna Paola stała się dziecięcą gwiazdą meksykańskiej telewizji.

Zacznijmy jednak od początku. Danna Paola urodziła się w Meksyku 23 czerwca 1995 r. Jej rodzice, Patricia Munguia i Juan José Rivera Arellano rozwiedli się, gdy była dzieckiem. Ojciec, który w latach 80. był wokalistą zespołu Grupo Ciclón, zaszczepił w niej miłość do muzyki. Danna swój debiutancki album zatytułowany "Mi Globo Azul" wydała w 2001 roku. Miała wtedy 6 lat.

Danna Paola ma dopiero 24 lata a na swoim koncie występy w ponad 20 telenowelach i serialach. Rola pięknej i perfekcyjnej Lu w "Szkole dla elity" Netflixa przyniosła jej zasłużoną międzynarodową sławę. Talentu nie można jej odmówić także w kwestii muzycznej. Piosenki Danny wykorzystano w "Szkole dla elity". W lutym 2020 roku artystka wydała swój piąty album zatytułowany "SIE7E +". Jej kolejne single szturmują listy przebojów w Meksyku.

Danna Paola ma na swoim koncie również współpracę z Disneyem. Użyczyła swojego głosu Roszpunce z animacji "Zaplątani". Jej wersję piosenki "I See the Light" ("Veo in ti la luz") możesz posłuchać poniżej. Paola zagrała też w meksykańskiej wersji broadwayowskiego musicalu "Wicked".

Danna Paola prywatnie — z kim spotyka się gwiazda serialu "Szkoła dla elity"?

Danna Paola raczej stroni od skandali. Jakiś czas temu media rozpisywały się jednak o jej romansie z Neymarem. Zawodnik Paris Saint-Germain i aktorka nie potwierdzili tych rewelacji. Niedawno plotkowano też, że spotyka się z kolegą z planu "Elite" - Jorge Lópezem. Aktorka temu jednak zaprzeczyła. -Nie mam chłopaka, jestem szczęśliwa singielką- oznajmiła niedawno Paola.

Danna Paola robi karierę w show-biznesie już od 20 lat! Jak zmieniła się przez ten czas piękna gwiazda meksykańskiej telewizji? Zobacz jej zdjęcia w galerii!

O serialu "Szkoła dla elity"

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. W drugim sezonie pogrążeni w żałobie po stracie koleżanki uczniowie muszą stawić czoło nowej tragedii. Wśród przyjaciół zmieni się układ sił, a na jaw wyjdą kolejne mroczne sekrety nastolatków.

W trzecim sezonie "Szkoły dla elity" zobaczymy, jak bohaterowie poradzą sobie z ostatnimi miesiącami nauki, podczas których będą musieli podjąć decyzje rzutujące na ich przyszłość. Wielki wpływ wywrą na nich ponownie miłość, seks i przyjaźń. Tym razem do głosu dojdą też jednak zazdrość, tajemnice i pragnienie zemsty mogące zniszczyć młodym ludziom życie, zanim ci zdążą wypłynąć na jego szerokie wody.