"Szkoła dla elity". Dlaczego Christian i Nano nie pojawili się w 3. sezonie "Elite"?

Za nami premiera 3. sezonu "Szkoły dla elity". W nowych odcinkach nie pojawił się Christian i Nano, a niektórzy zastanawiają się teraz, dlaczego tak się stało. Przychodzimy z wyjaśnieniem.

Dlaczego Christian i Nano nie pojawili się w 3. sezonie "Elite"?

Christian (Miguel Herrán) i Nano (Jaime Lorente) to główni bohaterowie serialu "Szkoły dla elity". Niestety w nowym, trzecim już sezonie "Elite" nie pojawili się, a część widzów zastanawia się, dlaczego ich zabrakło.

Christian i Nano ostatni raz pojawili się w drugim sezonie "Szkoły dla elity", ale ich role już wtedy zostały ograniczone do minimum. Ten pierwszy pojawił się tylko w 1. odcinku 2. sezonu "Elite". Zaraz po groźnym wypadku został wysłany na leczenie do Szwajcarii i można przypuszczać, że tam pozostał. Nie mógł w końcu zeznawać przeciwko Polo w 3. sezonie.

Tymczasem Nano większość ekranowego czasu w 2. sezonie spędził w więzieniu. Po wyjściu za kaucją brat Samuela (Itzan Escamilla) na dobre uciekł z miasta. W nowych odcinkach "Elite" często wspomina się o Nano, ale aktor Jaime Lorente ani razu nie pojawił się na ekranie.

Wszystko wskazuje na to, że zarówno wątek Christiana, jak i Nano został już w serialu na dobre zakończony. Być może Miguel Herrán i Jaime Lorente — w związku z innymi zobowiązaniami zawodowymi — nie mogli pojawić się na planie. Herrán i Lorente grają w końcu pierwsze skrzypce w serialu "Dom z papieru", którego premiera już niebawem. 4. sezon "La Casa de Papel" pojawi się na Netflix 3 kwietnia br.

O serialu "Szkoła dla elity"

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. W drugim sezonie pogrążeni w żałobie po stracie koleżanki uczniowie muszą stawić czoło nowej tragedii. Wśród przyjaciół zmieni się układ sił, a na jaw wyjdą kolejne mroczne sekrety nastolatków.