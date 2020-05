"Szkoła dla elity". Ester Expósito okrzyknięta hiszpańską Jodie Foster! Zrobi światową karierę? Zagrała już w kolejnym serialu Netflixa!

Ester Expósito to wschodząca gwiazda hiszpańskiego kina i telewizji. Znana z serialu Netflixa "Szkoła dla elity" aktorka została już okrzyknięta hiszpańską Jodie Foster! Czy Ester Expósito ma szanse na zrobienie światowej kariery? Poznajcie bliżej piękną aktorkę, do której wzdychał Kylian Mbappé.

Ester Expósito — jak zaczęła się jej kariera?

Ester Expósito urodziła się 16 stycznia 2000 roku w Madrycie. Już od najmłodszych lat interesowała się aktorstwem. Jeszcze będąc nastolatką, dwukrotnie zdobyła statuetkę dla najlepszej aktorki podczas rozdania Madrid Theatre Awards.

W 2017 roku po raz pierwszy pojawiła się na małym ekranie. W serialu "Estoy vivo" wcieliła się w Ruth. Następnie przyszedł czas na "Szkołę dla elity" Netflixa. Hiszpański serial dla nastolatków szybko stał się światowym hitem — w pierwszym miesiącu od premiery obejrzało go ponad 20 milionów widzów. To przełożyło się na popularność Ester Expósito.

"Szkoła dla elity" całkowicie zmieniła moje życie. Zawsze będę wdzięczna za to, czego nauczyła mnie Carla — powiedziała w jednym z wywiadów aktorka.

Danna Paola, czyli złote dziecko meksykańskiego show-biznesu. Czego jeszcze o niej nie wiecie?Zobacz więcej

"Alguien Tiene Que Morir" - Ester Expósito zagrała w kolejnym serialu Netflixa

Po gigantycznym sukcesie "Szkoły dla elity" Ester Expósito została obsadzona w kolejnych produkcjach Netflixa. W "Synie Zemsty" zachwyciła aktorską dojrzałością i charyzmą u boku José Coronado. 20-latka ma na swoim koncie także rolę w "Cuando los ángeles duermen", "La Caza: Monteperdido TVE" oraz "Alguien Tiene Que Morir" - nowym serialu osadzonym w latach 50. XX wieku w Hiszpanii, który ma pojawić się na Netflix w 2020 roku. Ester Expósito ma w nim zagrać "dziewczynę z wyższych sfer" o imieniu Caroline.

Ester Expósito — księżniczka Instagrama

Ester Expósito to obecnie jedna z najbardziej interesujących i obiecujących hiszpańskich aktorek młodego pokolenia. Wielu porównuje ją do Jodie Foster. Jest nie tylko gwiazdą netfliksowej "Szkoły dla elity". Expósito może też pochwalić pokaźnym gronem fanów na Instagramie. Profil młodziutkiej aktorki śledzi już ponad 20 milionów użytkowników aplikacji.

Jaime Lorente i jego kot podbijają internet!Zobacz więcej

Więcej ciekawostek o Ester Expósito, czyli Carli z serialu "Szkoła dla elity" Netflixa znajdziesz w galerii!

O serialu "Szkoła dla elity"

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. W drugim sezonie pogrążeni w żałobie po stracie koleżanki uczniowie muszą stawić czoło nowej tragedii. Wśród przyjaciół zmieni się układ sił, a na jaw wyjdą kolejne mroczne sekrety nastolatków.

W trzecim sezonie "Szkoły dla elity" zobaczymy, jak bohaterowie poradzą sobie z ostatnimi miesiącami nauki, podczas których będą musieli podjąć decyzje rzutujące na ich przyszłość. Wielki wpływ wywrą na nich ponownie miłość, seks i przyjaźń. Tym razem do głosu dojdą też jednak zazdrość, tajemnice i pragnienie zemsty mogące zniszczyć młodym ludziom życie, zanim ci zdążą wypłynąć na jego szerokie wody.