"Szkoła dla elity". María Pedraza, czyli Marina z “Elite” przeszła metamorfozę. Jak teraz wygląda gwiazda 1. sezonu hitu Netflixa?

María Pedraza, znana z roli Mariny z serialu "Elite" przeszła metamorfozę. Jak teraz wygląda gwiazda 1. sezonu serialu Netflixa? María Pedraza coraz chętniej eksperymentuje z wizerunkiem. Zobacz ostatnie metamorfozy hiszpańskiej aktorki!

Maria Pedraza - jak zmieniła się gwiazda serialu Netflixa "Szkoła dla elity"?

Maria Pedraza to hiszpańska aktorka, która karierę aktorską rozpoczęła w 2017 roku. To wtedy została dostrzeżona na Instagramie przez reżysera Estebana Crespo, który zaproponował jej główną rolę w swoim filmie "Pierwsza miłość" ("Amar"). Mniej więcej w tym samym czasie Pedraza została obsadzona również w roli Alison z serialu "Dom z papieru", który osiągnął gigantyczny sukces dzięki przejęciu przez Netflixa.

"Szkoła dla elity" to kolejny serialowy projekt Marii Pedrazy dla Netflixa, który również stał się hitem na całym świecie. W 1. sezonie historii o uczniach elitarnej szkoły Las Encinas Maria Pedraza wcieliła się w jedną z głównych bohaterek - Marinę. Fabuła teen dramy została osnuta wtedy wokół jej zabójstwa.

Maria Pedraza uchodzi obecnie za jedną z najpopularniejszych hiszpańskich aktorek młodego pokolenia. Z powodzeniem prowadzi konto na Instagramie, które obserwuje już ponad 6 mln osób. To właśnie tam chwali się swoimi kolejnymi aktorskimi projektami i metamorfozami.

María Pedraza mocno się zmieniła od swojego debiutu na ma małym ekranie. Przekonasz się o tym zaglądając do naszej galerii!

O serialu "Szkoła dla elity"

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. W drugim sezonie pogrążeni w żałobie po stracie koleżanki uczniowie muszą stawić czoło nowej tragedii. Wśród przyjaciół zmieni się układ sił, a na jaw wyjdą kolejne mroczne sekrety nastolatków.

W trzecim sezonie "Szkoły dla elity" zobaczymy, jak bohaterowie poradzą sobie z ostatnimi miesiącami nauki, podczas których będą musieli podjąć decyzje rzutujące na ich przyszłość. Wielki wpływ wywrą na nich ponownie miłość, seks i przyjaźń. Tym razem do głosu dojdą też jednak zazdrość, tajemnice i pragnienie zemsty mogące zniszczyć młodym ludziom życie, zanim ci zdążą wypłynąć na jego szerokie wody.