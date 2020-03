"Szkoła dla elity". Najpopularniejsi aktorzy i aktorki z serialu "Elite" Netflixa. Hiszpańskie aktorki rządzą w sieci!

"Szkoła dla elity" ma już 3. sezony. Kto z obsady młodzieżowej produkcji Netflixa cieszy się największą popularnością w sieci? Sprawdziliśmy to! W galerii znajdziesz ranking najpopularniejszych aktorów i aktorek "Szkoły dla elity". Oni mają najwięcej fanów!

Najpopularniejsi aktorzy i aktorki z serialu "Szkoła dla elity"

Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Álvaro Rico, Mina El, Ester Expósito, Danna Paola, Jaime Lorente czy Miguel Herrán to gwiazdy serialu "Szkoła dla elity". Młodzieżowa produkcja, która była serialową nowością Netflixa w 2018 roku skradła serca milionów widzów na całym świecie. Popularność serialu "Elite" przełożyła się oczywiście na zainteresowanie hiszpańskimi aktorkami i aktorami.

Przyjrzeliśmy się instagramowym profilom gwiazd serialu "Szkoła dla elity". Wygląda na to, że to to aktorki cieszą się największą popularnością w sieci. Sprawdź w galerii, kto z ekipy "Elite" ma najwięcej followersów na Instagramie.

To zestawienie może cię zaskoczyć!

Ranking powstał w 2020 roku, na podstawie liczby obserwatorów na Instagramie.

O serialu "Szkoła dla elity"

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. W drugim sezonie pogrążeni w żałobie po stracie koleżanki uczniowie muszą stawić czoło nowej tragedii. Wśród przyjaciół zmieni się układ sił, a na jaw wyjdą kolejne mroczne sekrety nastolatków.

W trzecim sezonie "Szkoły dla elity" zobaczymy, jak bohaterowie poradzą sobie z ostatnimi miesiącami nauki, podczas których będą musieli podjąć decyzje rzutujące na ich przyszłość. Wielki wpływ wywrą na nich ponownie miłość, seks i przyjaźń. Tym razem do głosu dojdą też jednak zazdrość, tajemnice i pragnienie zemsty mogące zniszczyć młodym ludziom życie, zanim ci zdążą wypłynąć na jego szerokie wody.