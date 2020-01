"Szkoła dla elity". Netflix chce wymienić całą obsadę! 4. sezon "Elite" jeszcze powstanie"?

Serial "Szkoła dla elity" czekają gigantyczne zmiany? Takie plotki pojawiły się niedawno w zagranicznych mediach. Podobno Netflix chce wymienić całą obsadę "Elite". Czy to oznacza, że 4. sezon "Szkoły dla elity" powstanie?

Netflix chce wymienić całą obsadę "Szkoły dla elity"

"Szkoła dla elity" to jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa dla młodzieży. Hiszpańska produkcja doczekała się trzech sezonów, ale mówi się, że Netflix pracuje już nad kolejną odsłoną serialu. Fanów "Elite" mogą jednak czekać gigantyczne zmiany.

Mówi się, że przed startem zdjęć do 4. sezonu, Netflix zamierza wymienić całą obsadę serialu "Szkoła dla elity". Podobny zabieg zastosowali przed laty twórcy serialu "Kumple" ("Skins"). Tak wymianę oryginalnej obsady tłumaczył w 2008 roku twórca "Kumpli", Bryan Elsley:

Wymiana obsady to ryzykowne przedsięwzięcie, ale postanowiliśmy to zrobić. Co prawda przedstawiciele stacji mieli pewne obiekcje, jednak ostatecznie pozwolili nam działać po swojemu.

Czwarty sezon "Szkoły dla elity" powstanie?

Wcześniej mówiło się, że 3. sezon "Szkoły dla elity" będzie już ostatnim. Jak donosi teraz hiszpański portal Bluper, serial został jednak przedłużony, a "Szkoła dla elity" z nową obsadą ma doczekać się jeszcze dwóch sezonów!

Jeśli informacja ta się potwierdzi, to w 3. sezon będzie zwieńczeniem historii Samuela (Itzan Escamilla), Guzmána (Miguel Bernardeau), Lu (Danna Paola), Polo (Álvaro Rico), Carly (Ester Expósito), Nadii (Mina El Hammani), Andera (Arón Piper), Omara (Omar Shana), Christiana (Miguel Herrán) i Nano (Jaime Lorente).

Netflix na razie nie skomentował rewelacji hiszpańskiej prasy. Czekamy na oficjalne informacje w tej sprawie. Premiera 3. sezonu "Szkoły dla elity" już w marcu 2020 r.

O serialu "Szkoła dla elity"

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. W drugim sezonie pogrążeni w żałobie po stracie koleżanki uczniowie muszą stawić czoło nowej tragedii. Wśród przyjaciół zmieni się układ sił, a na jaw wyjdą kolejne mroczne sekrety nastolatków.