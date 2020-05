"Szkoła dla elity". Netflix oficjalnie zamówił 4. sezon. Którego z dotychczasowych bohaterów jeszcze zabraknie?

Wiadomo już na pewno - będzie 4. sezon serialu "Szkoła dla elity". Netflix oficjalnie zamówił nową serię. Wiadomo już, że nie pojawi się w niej wielu dotychczasowych bohaterów. Kogo zabraknie w "Elite"?

"Szkoła dla elity" - Netflix zamówił 4. sezon

Netflix oficjalnie zamówił 4. sezon serialu młodzieżowego "Szkoła dla elity". Ostatnio w sieci pojawiło się wideo, na którym część obsady żegna się z widzami. To oznacza, że w nowych odcinkach nie pojawią się Ester Exposito (Carla), Alvaro Rico (Polo), Danna Paola (Lu), Mina El Hammani (Nadia) i Jorge Lopez (Valerio).

Czy zabraknie jeszcze kogoś? W finale 3. sezonu dowiedzieliśmy się, że Guzmán (Miguel Bernardeau), Samuel (Itzan Escamilla), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Shana) i Rebeca (Claudia Salas) ponownie spotykają się w Las Encinas, aby powtórzyć ostatni rok. Na szkolnym korytarzu w stroju sprzątaczki pojawiła się też Cayetana (Georgina Amorós), która nie przystała na propozycję matek Polo (Álvaro Rico) i zdecydowała się sama zapracować na swoje studia.

"Szkoła dla elity" - o serialu

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. W drugim sezonie pogrążeni w żałobie po stracie koleżanki uczniowie stawili czoło nowej tragedii. Wśród przyjaciół zmienił się układ sił, a na jaw wyszły kolejne mroczne sekrety nastolatków. Trzeci sezon to ostatnie miesiące nauki, podczas których bohaterowie musieli podjąć decyzje rzutujące na ich przyszłość. Wielki wpływ wywarły na nich ponownie miłość, seks i przyjaźń. Tym razem do głosu doszły też jednak zazdrość, tajemnice i pragnienie zemsty mogące zniszczyć młodym ludziom życie, zanim ci zdążą wypłynąć na jego szerokie wody.

