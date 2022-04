"Szkoła dla elity" obsada. Co słychać u aktorów, którzy odeszli z serialu? Zobacz naszą galerię!

"Szkoła dla elity" to jeden z ulubionych seriali o nastolatkach na Netfliksie, który doczekał się już czterech sezonów Uczniowie jednak ze szkoły odchodzą, a tym samym kolejni aktorzy z obsady. Co u nich słychać? Zobacz naszą galerię!

"Szkoła dla elity". Aktorzy, którzy odeszli z obsady serialu i ich postaci

Hiszpański serial "Szkoła dla Elity" opowiada o trzech uczniach z klasy robotniczej, którzy nieoczekiwanie zaczynają naukę w elitarnej szkole z internatem. Gdy Samuel (Itzan Escamilla), Nadia (Mina El Hammani) i Christian (Miguel Herrán) poznają swoich zamożnych kolegów, dochodzi do wielu starć. Pełen intryg, miłosnego napięcia i tajemniczych zbrodni, serial podbił serca milionów widzów. Jego pierwszy sezon zadebiutował na Netfliksie już w 2018 roku, i od tego czasu doczekał się aż czterech sezonów.

Niedługo, bo już 8 kwietnia, premierę będzie miała piąta odsłona serialu. W nowym roku szkolnym, do grona nowych uczniów dołączą Isadora (Valentina Zenere, "Soy Luna"), spadkobierczyni sieci klubów nocnych, oraz Iván (André Lamoglia, "Juacas"), syn gwiazdora piłki nożnej.

"Szkoła dla elity". Co słychać u aktorów z obsady?

Biorąc pod uwagę, że fabuła każdego sezonu skoncentrowana jest na jakiejś intrydze oraz, że jego bohaterami są dorastający i odchodzący z liceum uczniowie, fani musieli zmierzyć się z kilkoma pożegnaniami.

Już teraz wiadomo, że w najbliższym sezonie zabraknie dobrze wszystkim znanego Guzmana, który znika po tym, jak zabija Armanda. Twórcy już potwierdzili, że wcielający się w niego Miguela Bernardeau nie powróci do produkcji. W poprzednich sezonach miały miejsce podobne sytuacje - na ekranie zabrakło już takich postaci, jak Mina, Lu, Carla, Christian, Polo i Valerio.

Podczas gdy uczniowie już nie powrócą do Las Encitas, aktorzy, którzy się w nich wcielali wciąż przecież działają i mają się dobrze. Co dziś u nich słychać? Przypominamy, kim byli ci i pozostali bohaterowie "Szkoły dla elity", a także co słychać u aktorów, którzy związani byli z tymi rolami - ile mają teraz lat i czym zajmują się Danna Paola, Miguel Herrán czy Ester Expósito? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszej galerii!

