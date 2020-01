"Szkoła dla elity" sezon 3. Data premiery nowych odcinków jest już znana. To może być już ostatni sezon!

Serial "Szkoła dla elity" powróci w 2020 roku z nowymi odcinkami. Data premiery 3. sezonu jest już znana, a pytań dotyczących jego fabuły nie brakuje. Co czeka uczniów Las Encinas w nowych odcinkach? Poznaj pierwsze szczegóły!

"Szkoła dla elity" cieszy się sporą popularnością. Nic dziwnego, że Netflix zdecydował się przedłużyć serial o kolejny sezon, którego premiera odbędzie się wiosną br. W nowych odcinkach widzowie zobaczą kontynuację historii rozkapryszonych, hiszpańskich nastolatków.

Do swoich ról powrócą najpewniej: Samuel (Itzan Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau), Lu (Danna Paola), Polo (Álvaro Rico), Carla (Ester Expósito), Nadia (Mina El Hammani), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Shana), Christian (Miguel Herrán) i Nano (Jaime Lorente). W 3. sezonie pojawią się też nowi aktorzy: Leïti Sène i Sergio Momo.

Fabuła serialu wciąż trzymana jest przez Netflix w tajemnicy. Pewne jest, że w nowych odcinkach "Szkoły dla elity" wciąż będzie się jednak dużo działo! Potwierdził to już Darío Madrona w rozmowie z Variety. Twórca młodzieżowego serialu powiedział, że "Elite" zachowa swoją formułę, dlatego akcja nowych odcinków nadal będzie posuwać się szybko do przodu. W 3. sezonie widzowie przekonają się, jak licealiści poradzili sobie z powrotem Polo do szkoły.

Czy chłopaka dosięgnie jeszcze sprawiedliwość? Czy uczniom Las Encinas przyjdzie zmierzyć się z kolejną tajemnicą, a widzowie zobaczą na ekranie nowe retrospekcje? Przekonamy się już w marcu 2020 r., bo właśnie wtedy "Szkoła dla elity" powróci na Netflix. Dla uczniów Las Encinas będzie to już ostatni rok w liceum! Nie wiadomo jednak, czy na tym ich historia się zakończy.

"Szkoła dla elity" - zwiastun 2. sezonu:

O serialu "Szkoła dla elity"

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. W drugim sezonie pogrążeni w żałobie po stracie koleżanki uczniowie muszą stawić czoło nowej tragedii. Wśród przyjaciół zmieni się układ sił, a na jaw wyjdą kolejne mroczne sekrety nastolatków.