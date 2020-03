"Szkoła dla elity" sezon 3. ZWIASTUN. Kto zabił Polo? Kolejny uczeń elitarnej szkoły nie żyje!

"Szkoła dla elity" wraca w marcu z 3. sezonem. Netflix zaprezentował już zwiastun nowych odcinków "Elite", w których okaże się, że Polo nie żyje! Kto stoi za śmiercią kolejnego ucznia elitarnej szkoły? Czy bohaterom uda się wreszcie wrócić do normalności? Zobacz zwiastun 3. sezonu "Szkoły dla elity".

-Dość już wycierpieliśmy - mówi Samuel w zwiastunie 3. sezonu "Szkoły dla elity", ale najgorsze chyba dopiero przed nimi. W nowych odcinkach "Elite" okaże się bowiem, że Polo (Álvaro Rico) nie żyje. Wszystko wskazuje na to, że twórcy w 3. sezonie powtórzą schemat znany z pierwszej odsłony "Elite", w którym widzowie do końca nie wiedzieli, kto zabił Marinę (María Pedraza). Uczniom Las Encinas przyjdzie więc zmierzyć się z kolejną śmiercią i tajemnicą z nią związaną.

W zwiastunie 3. sezonu "Szkoły dla elity" pojawia się też dwóch nowych bohaterów: Yeray (w tej roli Sergio Momo) i Malick (Leïti Sène). Czy to jeden z nich stoi za śmiercią Polo? Jedno jest pewne - każda postać jest podejrzana!

W trzecim sezonie "Szkoły dla elity" zobaczymy również, jak bohaterowie poradzą sobie z ostatnimi miesiącami nauki, podczas których będą musieli podjąć decyzje rzutujące na ich przyszłość. Wielki wpływ wywrą na nich ponownie miłość, seks i przyjaźń. Tym razem do głosu dojdą też jednak zazdrość, tajemnice i pragnienie zemsty mogące zniszczyć młodym ludziom życie, zanim ci zdążą wypłynąć na jego szerokie wody.

Trzeci sezon serialu "Szkoła dla elity" będzie dostępny na Netflix od 13 marca. Poniżej znajdziesz zwiastun nowych odcinków, w którym roi się od spoilerów!

O serialu "Szkoła dla elity"

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. W drugim sezonie pogrążeni w żałobie po stracie koleżanki uczniowie muszą stawić czoło nowej tragedii. Wśród przyjaciół zmieni się układ sił, a na jaw wyjdą kolejne mroczne sekrety nastolatków.