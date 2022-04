"Szkoła dla Elity". Sezon 5. to nie tylko dalsze losy znanych nam licealistów, ale również inne postacie. Co wiemy o nowych członkach obsady? Zobacz naszą galerię!

Nowy sezon "Szkoły dla Elity" jest już dostępny na Netfliksie. W kontynuacji cieszącego się sukcesem serialu dla nastolatków zobaczymy oprócz stałych członków obsady również nowych bohaterów. Kim są ich odtwórcy? Co o nich wiemy? Zobacz naszą galerię!

"Szkoła dla elity". Sezon 5. już dostępny

8 kwietnia na Netflixie premierowo pojawiła się 5. seria serialu "Szkoła dla elity". Widzowie znowu wrócili razem z uczniami do Las Encitas. W nowych odcinkach fani serialu mogą zobaczyć rozwój znanych już wcześniej intryg, ale także nowe wątki. Do kolejnych niespodziewanych spotów akcji dochodzi dzięki pojawieniu się nowych postaci wśród dobrze już znanych nam licealistów. Kto z nich najbardziej namiesza?

Nowa obsada "Szkoły dla elity"

Między kolejnymi sezonami "Szkoły dla elity" obsada zmieniała się. O tym, co słuchać u aktorów, którzy już pożegnali się z tą historią, pisaliśmy w naszym wcześniejszym tekście. Do roszad wśród artystów zaangażowanych w ten projekt doszło również przy okazji 5. sezonu. Fani w 4. części na dobre pożegnali się z bohaterem Miguela Bernardeau. W premierowych odcinkach serialu znowu zobaczymy m.in. Samuela, Omara czy Cayetanę. Oprócz nich wkroczą także wcześniej nieznane postaci. Kim są odtwórcy nowych bohaterów? Co o nich wiemy? Sprawdź to w naszej galerii!

