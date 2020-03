"Szkoła dla elity". Soundtrack sezon 3. Wszystkie piosenki z "Elite" Netflixa uporządkowane chronologicznie

Piosenki z 3. sezonu "Szkoły dla elity". Sprawdź listę utworów, jakie wykorzystano w 3. sezonie "Elite" Netflixa. Piosenki z hiszpańskiego serialu uporządkowaliśmy chronologicznie.

"Szkoła dla elity" - piosenki z 3. sezonu "Elite"

"Szkoła dla elity" wróciła w marcu z 3. sezonem na Netflix. Dla uczniów elitarnej szkoły to już ostatnie miesiące nauki, podczas których będą musieli podjąć ważne decyzje dotyczące ich przyszłości. Zanim jednak nadejdzie dzień zakończenia szkoły, powrót Polo do Las Encinas spowoduje mnóstwo napięć, których finał znowu będzie tragiczny.

Trzeci sezon "Szkoły dla elity" to nie tylko wciągająca fabuła, w której prym wiedzie zazdrość, tajemnice i pragnienie zemsty. W nowych odcinkach “Elite” wykorzystano sporo świetnych piosenek, które uzupełniają prezentowane na ekranie sceny.

"Szkoła dla elity 3" soundtrack - jakie piosenki wykorzystano w serialu?

Lista piosenek z 3. sezonu “Szkoły dla elity” jest naprawdę długa. Utwory, które wykorzystano w nowych odcinkach młodzieżowego hitu Netflixa znajdziesz poniżej. Piosenki uporządkowaliśmy chronologicznie.

”Szkoła dla elity” piosenki: sezon 3. odcinek 1.

Leïti Sene ft. Aleesha - "Galarina"

Balti ft. Hamouda - "Ya Lili"

New Day - "Hush"

H-Kayne - "Lbilya (Drugs)"

Broken Twin - "In Dreams"

Christian Reindl ft. Ruuth - "Now You're A Home"

”Szkoła dla elity” piosenki: sezon 3. odcinek 2.

Forest Swords - "Crow"

CHVRCHES - "Forever"

Ladilla Rusa - "Bebo (De Bar En Peor)"

Cinthie - "Mesmerizing"

Kedr Livanskiy - "Kiska (KИCKA)"

Prozack - "Desajuste (Instrumental)"

Boy Azooga - "Loner Boogie"

Radio - "El Aire Está Vivo (Instrumental)"

Attic Lights - "Breathe For Me"

Vega Almohalla - "En el Aire"

”Szkoła dla elity” piosenki: sezon 3. odcinek 3.

Anavae - "Afraid"

CHVRCHES - "Forever"

Leïti Sene ft. iseekarlo & Benil - "Mmm Tkm"

Simon Field - "Shake The Tree"

Matias Aguayo & The Desdemonas - "Cold Fever (Trevor Jackson Dub)"

Freya Ridings - "Castles"

Nos Miran - "Mientras Bailo"

Brigitte Laverne - "Cities"

Jump To The Moon - "U Mad"

Luis DH - "Home Run"

”Szkoła dla elity” piosenki: sezon 3. odcinek 4.

Mala Rodríguez - "Tengo Un Trato"

CHVRCHES - "Forever"

The Last Detail - "Fun Fair"

Cristina Quesada - "Dancing Tonight"

Putochinomaricon - "Ojalá (Te Murieras)"

The Midnight - "Sunset"

Brigitte Laverne - "Crush On You"

Oblique & Carlos Bayona - "We Never Say Die (A Song for the Goonies)"

La Bien Querida - "Dinamita"

Brigette Laverne - "Phoebe's Room"

HVOB - "Bloom"

La Habitación Roja - "Indestructibles"

”Szkoła dla elity” piosenki: sezon 3. odcinek 5.

LunchMoney Lewis - "Bills"

Damn The Witch Siren - "Wild Child"

7Horse - "Victorious"

Kemo the Blaxican - "Random Thoughts"

Pisces - "Lunatic Moon"

Estiva - "Repeater"

DESTABILIZED - "Move Your Feet"

The Wookies - "Discotecno"

SLVR - "Old Picta"

The Hitters - "Electrogaga" (The Pirates Remix)

Clyde Trevor ft. MC Sherlock - "Let's Bounce" (Club Mix)

Endless Forms - "Lungs"

”Szkoła dla elity” piosenki: sezon 3. odcinek 6.

Kimberly Tell - "Hoy no me puedo lavantar"

Brigitte Laverne - "Can’t Take It No More"

Kishi Bashi - "In Fantasia"

Treasure Fingers & BOSCO - "Names"

Neumodel ft. Tessa B - "Fresh"

The Magnettes - "Sad Girls Club"

Onili - "Sentimental" (Borgore Body Remix)

”Szkoła dla elity” piosenki: sezon 3. odcinek 7.

CHVRCHES - "Forever"

Brigitte Laverne - "Can’t Take It No More"

Cinthie - "Mesmerizing"

Kimberly Tell - "Trihte"

Rat City ft. Isak Heim - "Kind Of Love"

CUT_ - "Out Of Touch"

”Szkoła dla elity” piosenki: sezon 3. odcinek 8.

CHVRCHES - "Forever"

Cinthie - "Mesmerizing"

Brigitte Laverne - "Can’t Take It No More"

Putochinomaricon - "Ojala (Te Murieras)"

Vitalic - "Poison Lips"

The Kills - "The Last Goodbye"

Night Panda & Krigarè - "Twisted Game"

O serialu "Szkoła dla elity"

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa. W drugim sezonie pogrążeni w żałobie po stracie koleżanki uczniowie muszą stawić czoło nowej tragedii. Wśród przyjaciół zmieni się układ sił, a na jaw wyjdą kolejne mroczne sekrety nastolatków.